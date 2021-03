– Den løsningen kan være skadelig

Patrick Thoresen er ivrig når han prater om hvordan kommende sesong kommer til å se ut.

– Jeg synes ikke bredden i norsk hockey er god nok og det vil ikke kunne skape skape en god nok konkurranse til at ligaen blir jevn nok.

Han snakker om forslaget som kan bli en realitet etter onsdagens styremøte i Norsk hockey.

Som TV 2 meldte på tirsdag kommer hockeyforbundet til å innstille på å endre antallet lag i Fjordkraft-ligaen fra ti til tolv lag.

Elitelagene har også hatt et møte med Norsk Topphockey hvor sju av ti lag ønsker å støtte innstillingen. Dermed har Ishockeyforbundet også lagenes organisasjon i ryggen. Det mener Thoresen, som først luftet sine synspunkter i Hamar Arbeiderblad, vil være ødeleggende for Norsk hockey.

– Det kan være ganske skadelig for oss storklubber som er avhengig av å få god matching. For et topplag vil det bety færre gode matcher. Ser du en toppkamp på TV 2 Sumo og sammenlikner med nivået på en bunnlagskamp er det stor forskjell.

– Vil ødelegge utviklingen

Hockeyen har stått på vent siden 7. januar og for en drøy uke siden besluttet hockeyforbundet å avslutte sesongen. Flere diskuterer nå ulike løsninger for hvordan ligaen kommer til å se ut med tolv lag når de forhåpentligvis starter opp igjen etter sommeren.

– Blir det for mange kamper mot dårligere motstandere vil det ødelegge utviklingen til spillerne og kvaliteten på ligaen. Avstanden mellom topp og bunn vil dessuten bli større. Det er de lagene med de beste norske stammene som vil stå sterkest. Det er ikke mange nok gode, norske spillere nå.

KRITISK: Patrick Thoresen ønsker ikke utvidelse av Fjordkraft-ligaen. Foto: Fredrik Hagen

Thoresen mener også hockeyforbundet får en utfordring med kvaliteten på 1.divisjon dersom to av lagene som kanskje satser hardest vil forsvinne opp til eliten.

– Det vil gå utover de som er igjen, mener Thoresen.

– Har vært en tøff tid

Lørenskog ble sendt ut av Get-ligaen for tre år siden med økonomiske utfordringer.

– Lørenskog innfrir ikke de økonomiske kravene som stilles til klubblisens, og får derfor ikke fornyet lisensen for neste sesong, sa generalsekretær Ottar Eide til TV 2, 10. mai 2018.

Da hadde Lørenskog slitt økonomisk i flere år. I 2017 ble klubben begjært konkurs, men klarte å stable økonomien på beina ved at eierne garanterte for underskuddet.

Nå er Lørenskog etter all sannsynlighet tilbake i det gode selskap og vil trolig rykke opp sammen med Ringerike.

– Det er spennende, vi gleder oss og tar den sjansen hvis vi får den, sier daglig leder i Lørenskog, Mats Wibe-Lund.

– Dere er klare for et opprykk?

– Vi er så klare vi kan være i den situasjonen vi er i. Det har vært en tøff tid, vi har stått i mye og nå føler vi ta vi får en sjanse. Da synes jeg vi tar den også spiller vi med det vi har. Vi gir alt.

Uenig med Thoresen

Men Wibe-Lund er ikke enig med Patrick Thorsen som mener en utvidelse vil svekke norsk hockey.

– Det er en løsning i tiden vi lever i, tenker jeg. Det vil gi hockeyen et boost. Det blir spenning i topp, på midten og i bunnen. Og det har det kanskje ikke vært alt for mye av de siste årene. Det vil engasjere, sier han.

I forkant av denne beslutningen kom Narvik med en kraftsalve mot forbundet hvor de kritiserte prosessen rundt hvordan tabellen skal se ut og hvordan ligaen vil se ut neste sesong. Det liker Wibe-Lund dårlig.

– Litt skuffet over hvor lavt folk synker for å fremme seg selv. Jeg skjønner at alle vil være der oppe, men jeg er litt skuffet over fremgangsmåten. Jeg håper idretten skal stå for redelighet og ærlighet og jeg føler tolv lag er et kompromiss. Men ja, det er noen klubber jeg er overrasket over væremåten til, sier Wibe-Lund.

Klubben har jobbet hardt for å få skuta på rett kjøl igjen økonomisk og er tydelig på at tilværelsen i eliteserien blir med helt andre forutsetninger og et helt annet styresett enn tidligere.

– Det blir ikke noe julebord. Den tiden er over. Vi må tufte dette på en sunn økonomi med en norsk stamme. I utgangspunktet spiller vi med det vi har. Vi har vist at vi med det yngste laget i 1.divisjon klarer å vinne en og en halv gang på to sesonger. Vi har en fin spillegruppe, fine folk rundt så jeg synes vi skal ta den nå, avslutter Lørenskogs daglige leder.