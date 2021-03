Dette ble for drøyt for Ex on the Beach

Programmet som tilsynelatende mangler filter, viser seg å ha visse grenser.

Da God kveld Norge intervjuet Jonas Olofsson (28) og Caroline Nitter (22) etter at de kom hjem fra TV-innspilling i Hemsedal, var det spesielt én hendelse de trakk frem som spesielt drøy kost.

Den samme hendelsen fortalte Cristian Brennhovd (21) om da han besøkte God kveld Norge-studio. Den gangen sa han at han var spent på om produksjonen kom til å kunne vise det på TV.

Da dagens episode ble sluppet, ble det klart at seerne kun fikk innsyn i en liten brøkdel av det som egentlig skjedde bak lukkede dører.

Se deltakerne fortelle om hendelsen i videoen øverst i saken.

Må prioritere hvilke historier som skal fortelles

Pressekontakt i Discovery+, Ola-Magnus Svihus, sier følgende om den utelatte sengekosen:

«I Ex on The Beach – Afterski klippes 24 timer ned til 43 minutter, og da må vi prioritere hvilke historier vi vil fortelle. Dette trekløverets natt på suiten var nok ikke en av disse historiene».