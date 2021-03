Mads Hansen om PFU-dommen: – Betyr på ingen måte at det er moralsk eller etisk forsvarlig

Programleder og tidligere fotballspiller Mads Hansen klagde inn ukebladet Se og Hør til PFU.

PFU (Pressens Faglige Utvalg) har behandlet saken onsdag og konkluderer med at Se og Hør ikke har brutt med god presseskikk.

Dette skriver PFU:

«PFU påpeker at Se og Hør måtte kunne lage en sitatsak basert på ulike kilder om Mads Hansen. Personer som selv deltar aktivt i offentligheten, må akseptere pressens søkelys.»

FORVENTET: Mads Hansen sier at PFU-dommen ble slik han hadde forventet. Foto: Braastad, Audun

Hansen forteller God kveld Norge at resultatet var akkurat slik han forventet:

– Poenget mitt har vært at det Se og Hør gjør er innafor pressejuridisk, men det betyr på ingen måte at det er moralsk eller etisk forsvarlig, sier han.

– Dette er et signal til journalister

Hansen har ikke planer om å ta saken noe videre og er komfortabel med at det pressejuridiske nå er gjennomgått.

PFU har forståelse for at Hansen reagerer på at bladet skriver om han selv om han har takket nei til å stille opp eller kommentere saken.

– Jeg tenker at dette er et signal til journalister at man må ikke si sannheten, sier Hansen.

Han hevder at Se og Hør lyver når de tidligere har sagt at han ikke ønsket å kommentere saken om hans privatliv som ble publisert i desember.

– Se og Hør kontakter meg for en Farmen-sak i oktober, og skrev en sak om mitt privatliv i desember. Hvis det er dekning for å si at jeg ikke ønsker å kommentere saken så, forteller Hansen.

Innenfor det presseetisk akseptable

En lenger artikkel om Hansens privatliv ble publisert 15. desember 2020 i papirutgaven av Se og Hør. Hansen reagerte på at det var en sitatsak og at han er sitert feil.

Hansen hevdet at ukebladet har brutt god presseskikk på flere punkter i Vær Varsom-plakaten:

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde, 3.3, om premisser, 3.7, om sitatbruk, 4.2, om skillet mellom kommentar og fakta, 4.3, om privatliv, 4.4, om dekning for titler og 4.12, om bildebruk.

PFU skriver at de har forståelse for at Hansen reagerer på at Se og Hør skriver at han ikke ønsket å kommentere saken, ettersom han selv hevder å ikke ha blitt kontaktet.

«Selv om utvalget mener Se og Hør kunne vært tydeligere i henvendelsen til klager, mener PFU at formuleringen som er brukt i artikkelen har tilstrekkelig dekning og er innenfor det presseetisk akseptable. Utvalget vektlegger også at publiseringen ikke utløste klagers rett på samtidig imøtegåelse. Det rettes ikke sterke beskyldninger av faktisk art mot ham, og Se og Hør var derfor heller ikke forpliktet til å kontakte klager før publisering.»

– Skyver det foran seg som en unnskyldning

I klagen reagerte også Hansen på at de hadde publisert et bilde av huset hans.

PFU skriver at det ikke er et overtramp mot klagers privatliv ettersom bildet er tatt fra gata og viser huset fasade.

«PFU merker seg for øvrig at klagers adresse lå tilgjengelig for offentligheten på nett.»

Han er enig i den pressejuridiske vurderingen PFU har gjort rundt bildet, men det er likevel noe han vil sette fingeren på:

IKKE FELT: PFU konkluderer med at artikkelen i Se og Hør ikke er et brudd på god presseskikk.

– Jeg synes begrepet «offentlig interesse» er litt vagt og svakt. Mange medier, særlig Se og Hør, skyver det foran seg som en unnskyldning, sier Hansen.

Han mener at dersom offentlig interesse skal styre så kan man skrive om alt. Hansen sier at han selv ikke er den personen som har blitt verst eksponert, men mener det finnes et skille på hvor mye eksponering som er moralsk og etisk riktig.

Han trekker frem at influensere som tjener penger på privatlivet sitt bør forvente det. Men at han selv som holder privatlivet adskilt bør ikke forvente det.

– Andre, som meg, som gjør ting i offentligheten som ikke har noe med privatlivet å gjøre. Da blir det vagt å bruke «offentlig interesse», sier han.