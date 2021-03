Forsvarer om IS-kvinnen: – Hun er et offer for menneskehandel

OSLO TINGRETT (TV 2): Den terrortiltalte IS-kvinnen er ikke en terrorist, men et offer for menneskehandel, mener hennes forsvarer.

Den norsk-pakistanske kvinnen oppholdt seg i IS-kontrollert område i Syria fra 2013 til hun ble hentet hjem av den norske regjeringen på grunn av et angivelig sykt barn i 2019.

Hun har de siste ukene sittet i Oslo tingrett, tiltalt for å ha deltatt i en terrororganisasjon.

I tiden hun tilbragte i Syria var hun gift med tre forskjellige IS-krigere, og fikk barn med to av dem. Hun reiste ned fordi hun var forelsker i den kjente fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener dette er tilstrekkelig til å dømme henne for deltakelse.

– Menneskehandel

Onsdag holder kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, sin prosedyre i tingretten.

Han forteller at de vil stille spørsmål ved om det å bli gift med og få barn med en IS-kriger, gjør kvinnen til en deltager i en organisasjonen.

FORSVARER: Nils Christian Nordhus mener hans klient er et offer for menneskehandel. Foto: Torstein Bøe

Videre sier Nordhus at han mener hun neppe kan ses på som en terrorist, men heller et offer for grove overgrep.

– Vi har konkludert med at hun er et offer for menneskehandel, og at det må lede til frifinnelse, sier Nordhus.

Forsvareren mener bakgrunnen for at kvinnen reiste ned i 2013 er helt sentral i hvorfor hun skal frifinnes.

Da 30-åringen reiste ned var planen å reise ned for å være med sin kjæreste, Bastian Vasquez. På det tidspunktet kjempet Vasquez for Al Quaidas syriske fraksjon Nusrafronten mot Bashar Al Assads regime.

Kort tid etter at hun kom ned, sluttet Vasquez og kvinnen seg til IS. Nordhus mener man må ta høyde for hva man visste om situasjonen i Syria i 2013 for å gjøre en vurdering av straffeskyld. I 2013 var ikke IS kjent som en av verdenshistoriens mest brutale terrorogrupper, slik vi kjenner organisasjonen i dag.

– Det at hun reiste ned kan man mene hva man vil om, men det er noe ganske annet enn å reise ned da IS var etablert, og kalifatet var erklært, og halshuggingene var begynt, sier forsvareren.

Under rettssaken har det blitt lagt frem dokumentasjon som viser at den tiltalte kvinnen hadde samtaler med Vasquez der han fortalte om brutale krigshandlinger og halshugginger, før hun reiste til Syria.

Kvinnen avfeide ikke Vasquez, men fniste og ga uttrykk for at hun skulle ønske hun kunne være der med ham.

Under rettssaken har hun erkjent at hun hadde et radikalt tankesett da hun reiste i 2013.

Ba om fire års fengsel

Aktoratet mener kvinnens handlinger og opphold i Syria tilsier at hun skulle få fem års fengsel, men at det er riktig at hun får noe strafferabatt blant annet for å ha samarbeidet med politet.

Utgangspunktet på fem år er tett opp til strafferammen for deltagelse i en terrororganisasjon, som er seks år.

– Selv om det kan være riktig å legge mer ansvar på de som deltok militært, anfører vi at det ikke er grunn til å gjøre altfor stor forskjell på de som har tilsluttet seg organisasjonen, sa Line Nyvold Nygaard, politiadvokat i Politiets sikkerhetstjeneste, i sin prosedyre.

BA OM FIRE ÅR: Politiadvokat i PST Line Nyvoll Nygaard la ned påstand mot den såkalte IS-kvinnen. Foto: Fredrik Hagen

Vil sette en standard

Det viktigste spørsmålet for retten å ta stilling til er hva deltagelse i en terrororganisasjon innebærer.

Med «deltakelse» mener man den som «danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler,» heter det i straffeloven.

Aktoratet mener fremmedkrigernes ektefeller utførte viktige oppgaver på hjemmebane som muliggjorde utføre terror.

En domfellelse mot 30-åringen vil statuere et eksempel og legge føringer for straffeforfølgelse av andre Syria-farere.

Kvinnen er den aller første av de såkalte IS-kvinnene som blir stilt for retten i norsk sammenheng. Minst ti kvinner er blant de som har reist ned fra forskjellige steder i Norge.

– Hvis det blir en domfellelse her så setter det en standard, og en straffeutmåling setter en standard, så jeg antar at andre er interessert i et som skjer i Oslo tingrett nå, sa statsadvokat Geir Evanger til TV 2.

AKTOR: Statsadvokat Geir Evanger har ledet påtalemyndighetens sak mot IS-kvinnen. Foto: Torstein Bøe

– Hun reiste frivillig

Påtalemyndigheten bygger sine argumenter for domfellelse på fire hovedtrekk:

Kvinnen var radikalisert da hun reiste til Syria.

Hun reiste til Syria med åpne øyne og visste at islamistene hun sluttet seg til sto utførte brutale henrettelser og drev krigføring.

Hun giftet seg med en IS-kriger. Dette innebar å gjennomføre hjemlige oppgaver som muliggjorde å gjennomføre terror, og å få barn og fostre opp «den neste generasjon IS-krigere».

Hun forsøkte å få andre kvinner til å reise ned og slutte seg til terrororganisasjonen.

Statsadvokat Geir Evanger sa i sin del av prosedyren tirsdag at aktoratet tror kvinnen når hun sier at hun forsøkte å reise hjem. Likevel mener de hun må dømmes for å ha reist ned.

– Tanken om å gjøre hidjra; å dra fra de vantros land til et islamsk land, var forlokkende for henne. Hun reiste frivillig, sa Evanger.