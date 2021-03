Pastor kan få to års fengsel for vill S&M-trekantsex på alteret

TV 2 skrev i oktober om New Orleans-pastoren Travis Clark (37) som var blitt arrestert etter å ha spilt inn vill S&M-porno på alteret i sin egen kirke.

Mandag møtte Clark i retten i Covington, hvor han er tiltalt for vandalisme etter den høyst uvanlige håndspåleggelsen.

I retten erklærte Clark seg uskyldig.

De to profesjonelle dominaene han ble pågrepet sammen med, Melissa Kamon Cheng (28) og Mindy Lynn Dixon (41), dukket ikke opp i retten.

Domina-duoens advokat sier ifølge The New Orleans Advocate at kvinnene var utenbys, og ba derfor dommeren om å finne en ny dato for rettshøringen.

– Har ikke gjort noe galt

Den lite hellige treenighetens eskapader ble oppdaget da en tilfeldig forbipasserende tittet inn i et av den katolske kirkas vinduer.

Der så han Clark, som var iført prestekjortel, i full sving på alteret sammen med Cheng og Dixon.

Alteret var opplyst av lyskastere, og en mobiltelefon filmet det hele.

FRA HIMMEL TIL HELVETE: Saints Peter and Paul Catholic Church ble renset med røkelse etter at Travis Clark ble tatt med buksa nede. Foto: Googel

Personen tilkalte politiet, som kort tid etter pågrep trioen og siktet dem for sex i det offentlige rom.

Forrige uke endret en dommer siktelsen til vandalisme, og dette setter dominaenes advokat Bradley Phillips pris på.

– Dette er ingenting annet enn et tynt tilslørt forsøk på å regulere moralen til privatpersoner. Bare fordi du ikke liker noe, gjør det det ikke til noe kriminelt. Mine klienter ser frem til sin dag i retten, der vi skal fortsette å kjempe mot disse grunnløse påstandene, sier han til nettstedet.

De tre er nå formelt tiltalt i saken, og i tiltalen kan man lese at Clark, Dixon og Cheng forårsaket skader i kirken for mellom 50 og 50.000 dollar, altså mellom 425 kroner til 425.000 kroner.

ARRESTERT: Mindy Dixon, Travis Clark og Melissa Cheng på politiets arrestasjonsbilder. Foto: Politiet

Kan få to års fengsel

Blir trioen dømt, kan de få opp mot to års fengsel og en bot på 7000 kroner.

Clark er løslatt mot kausjon på 215.000 kroner, mens Cheng og Dixon er løslatt mot en kausjon på 65.000 kroner hver.

Cheng opprettet i midten av oktober i fjor en innsamlingsside på GoFundMe for å samle inn penger til å dekke rettsutgiftene.

På nettsiden benytte hun også anledningen til å snakke ut om hendelsen.

– Det er uheldig at jeg blir presentert for verden som en kriminell når jeg faktisk ikke har gjort noe galt. Alle involverte parter samtykket og er voksne. Alt som skjedde fant sted bak lukkede dører, på privat eiendom, skrev hun.

Satte fyr på alteret

Clark, som ble ordinert i 2013, mistet jobben etter pågripelsen, og erkebiskopen i New Orleans, Gregory Aymond, rykket ut og kastet alteret ut av kirkebygningen.

Deretter la han ut en video på YouTube, hvor han kalte Clark «demonisk».

Noen dager senere «renset» han alteret med røkelse foran 350 rystede kirkegjengere, for så å sette fyr på det.

Forrige uke sendte Aymond ut en pressemelding og skrev at bispedømmet samarbeider med påtalemyndighetene og at de vil be Vatikanet om å få fjernet både Clark og tidligere pastor Patrick Wattigny.

Wattigny tilhører samme bispedømme, og ble i fjor siktet for å forgrepet seg på en mindreårig.

Wattigny nekter straffskyld.

Clark må møte i retten igjen 18. mai, og 24. mai starter rettssaken mot ham.