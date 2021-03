New York Times: EU vil stanse vaksineeksport i seks uker

Det skriver den amerikanske storavisen New York Times.

Ifølge avisen vil lovforslaget annonseres onsdag.

Det nye lovforslaget vil gjøre det vanskeligere for legemiddelfirmaer som produserer covid-19-vaksiner innad i EU å eksportere dem ut.

Uenighet med AstraZeneca

Flere land i Europa har vært misfornøyd med treg leveranse av vaksiner. Særlig etter at den britiske vaksineprodusenten AstraZeneca drastisk kuttet sine forsyninger til EU. Selskapet forklarte kuttet med produksjonsproblemer.

Uoverensstemmelsen med AstraZeneca skal, ifølge New York Times, være en av hovedårsakene til det nye lovforslaget fra EU.

Lovforslaget vil blant annet føre til et kraftig kutt i vaksineleveranser til Storbritannia. Storbritannia har vært det landet som har hatt størst utbytte av eksporten fra EU.

Siden begynnelsen av februar har EU eksportert over ti millioner vaksinedoser til Storbritannia, men ikke fått noe tilbake fra deres fabrikker.

– Århundrets krise

Storbritannia har også importert vaksiner fra Pfizer fra fabrikker i Beliga.

– Vi er midt oppe i århundrets krise. Jeg utelukker ingenting nå, for vi må sørge for at europeerne blir vaksinert så snart som mulig, svarte president for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, på spørsmål om det nye regelverket.

Von der Leyen er klar på at menneskeliv, sivile friheter og velstanden i økonomien til befolkningen er avhengig av at hastigheten på vaksinasjonen går opp.

Det nye regelverket kan også kutte leveransene til land som Canada, som er den nest største mottakeren av vaksiner fra EU.

Israel er også høyt oppe på denne listen, men landet har kommet svært langt i vaksineringen, og vil derfor ikke påvirkes i like stor grad, ifølge New York Times.