Aksel Hennie: – Det var et nullpunkt i livet mitt

I 2011 ble det kjent at den folkekjære skuespilleren Aksel Hennie hadde mistet lillebroren sin Annan Forbes Hennie (29). Han døde etter en fallskjermulykke ved Jarlsberg flyplass.

Aksel Hennie hoppet sammen med broren da den fatale ulykken skjedde.

Broren mistet livet da han og en 39 år gammel mann kolliderte med hverandre i lufta under formasjonshopping.

– Jeg var helt ute

I Ida Fladens podkast «Ida med hjertet i hånden» forteller Hennie åpent om hvordan han hadde det i ettertid.

– Det var et nullpunkt i livet mitt, hvor jeg måtte bygge meg selv opp igjen. Det var flere år hvor jeg ikke visste hvor jeg var. Jeg var som en orienteringsløper uten kart og kompass. Jeg var helt ute, sier han i episoden.

For Hennie er tapet av broren det verste som har skjedd ham.

– Det som skjer når man mister noe som er en så tydelig del av deg, er at hele systemet rundt deg forandrer seg. Det som du har forventet at skal bli livet ditt, forandrer seg. Og det har vært det vanskeligste, sier han.

«Hørte du smellet?»

Den kjente skuespilleren innrømmer også at det tok lang tid før han selv våget å hoppe i fallskjerm igjen.

– Jeg var så redd. Det var ingen god opplevelse. Jeg hoppet over hvor han falt ned, og jeg skrek i lufta for å få ut masse av gapet, sier Hennie.

Da skuespilleren gjestet Senkveld med Thomas og Harald i september 2011, fortalte han også åpent om de dramatiske minuttene etter ulykken.

– Jeg og broren min hoppet sammen med fire andre i et formasjonshopp. Da jeg landet virket det som alt hadde gått fint, og jeg utbrøt faktisk da jeg landet at det var et kjempebra hopp. Men da snur en seg og sier: «Hørte du smellet?», fortalte skuespilleren i TV 2-programmet.

Hennie var selv med på gjenopplivingsforsøket av sin egen bror.

– Da jeg løp ble jeg overrasket over hvor rolig og konsentrert jeg klarte å holde meg. Jeg kom frem til broren min og prøvde å gjenopplive ham sammen med de andre. Jeg så han død, og jeg har sett ham være død, fortalte skuespilleren.