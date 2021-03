Israelsk angrep mot Hamas på Gazastripen

Det israelske forsvaret sier at det har utført et angrep mot Hamas på Gazastripen natt til onsdag.

Vitner forteller til nyhetsbyrået AFP at flere mål sør på Gazastripen ble angrepet ved 2.30 tiden lokal tid.

Angrepet kom etter at en rakett ble skutt fra den palestinske enklaven og inn i sørlige deler av Israel tirsdag.

– Som svar på at det ble sendt en rakett fra Gazastripen mot Israel i kveld, har jagerfly og angrepshelikopter slått til mot et produksjonslokale for raketter og en militærpost som hører til Hamas, opplyser det israelske forsvaret.

Det er ikke meldt om ødeleggelser eller skadde som følge av raketten som landet sør i Israel, den første som er skutt over grensen siden januar. Ingen har heller tatt på seg ansvaret for angrepet.

