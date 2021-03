Grunnstøtt konteinerskip blokkerer Suezkanalen

Tirsdag satte det 220.000 tonn store og 400 meter lange konteinerskipet Ever Given seg fast i Suezkanalen, etter å ha støtt på grunnen, skriver The Guaridan.

Flere forsøk på å få det løs har ikke gitt resultat, og skipet kommer trolig til å blokkere kanalen i «minst to dager», opplyser egyptiske myndigheter til Cairo24.

Ifølge nyhetsnettstedet var det en motorsvikt som førte til at skipet kom ut av kurs, grunnstøtte og nå står fast i mudderet. Det fører igjen til trafikkork mellom Middelhavet og Rødehavet.

Skipet er lastet med hundrevis av konteinere og var på vei fra Kina til Rotterdam. Det er registrert i Panama.

Et bilde Julianne Cona har lagt ut på Instagram, tatt fra ett annet skip i nærheten, Maersk Denver, viser at Ever Given ligger nærmest på tvers i kanalen.

Flere taubåter har forsøk å frigjøre skipet. Det brukes også gravemaskin på land for å få løs baugen på skipet.

Ifølge Cairo News vil arbeidet med å få båten løs ta minst to dager, opplyser kilder til avisen.

(©NTB)