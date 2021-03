Pfizer tester pille mot koronaviruset

Pfizer Inc. sier de har startet testing av en ny pille som skal kunne brukes til å behandle koronavirus fra første sykdomstegn, skriver nettavisen Bloomberg.

– Gitt den måten SARS-CoV-2 muterer på og den fortsatte globale effekten av Covid-19, ser det ut til å være viktig å ha tilgang til terapeutiske alternativer, både nå og utover i pandemien, sier Pfizers vitenskapssjef Mikal Dolsten, i en uttalelse.

Legemiddelet skal binde til seg enzymet protease, som forhindrer at at viruset replikeres i cellen. Å bruke proteasehemmende enzymer har vært vellykket i behandling av andre typer virus, som HIV og Hepatitt C.

Han sier det nye medisinen skal kunne foreskrives uten at pasienter er innlagt på sykehus eller i kritisk behandling. Om det fungerer, vil pillen bli den første av sitt slag i behandling av koronaviruset, men Pfizer forsker også på flere behandlingsalternativer.

Intravenøs behandling

Pillen er det er det andre nye legemiddelet Pfizer tester ut for å behandle Covid-19-sykdom. Selskapet gjennomfører kliniske studier på et legemiddel som gis intravenøst til koronapasienter som er innlagt på sykehus.

– Til sammen, har de to legemidlene potensial til å skape et slutt-til-slutt behandlingsparadigme, som utfyller vaksinasjon, sier Dolsten, ifølge Forbes.

Pfizer vil dele detaljer og foreløpige data under et møte i American Chemical Society, den 6. april.

Pfizers/BioNTech-vaksinen mot ble godkjent den 21. desember i fjor, og var den første godkjente vaksinen mot koronaviruset. Norge tok i bruk vaksinen 27. desember, en knapp uke senere.

Vaksine til barn

Det har ikke vært anbefalt å vaksinere barn under 16 år med Pfizer/BioNTech-vaksinen. Det er fordi ingen av de godkjente vaksinene er testet på barn.

Men mange av legemiddelfirmaene som til nå har fått godkjent sine koronavaksiner rundt om i verden, er i gang med testing.

I februar startet AstraZeneca et frivillig studie på 300 barn, som skulle se på hvordan barn mellom 6 og 17 år påvirkes av vaksinen. Det samme gjorde produsenten Moderna, som annonserte at de startet et studie med 3.000 barn i samme alderssegment.

Pfizer startet vaksinetesting på barn allerede i oktober 2020. Nylig registrerte de også over 2.000 barn mellom 12 og 15 år for kliniske studier, med håp om å få resultater innen få måneder.

Tidligere denne måneden kom Pfizers administrerende direktør, Albert Bourla med nyheter på den fronten.

– Vaksinen vil være klar for barn mellom 12 og 16 år om noen få uker, sa Bourla til en israelsk tv-kanal, ifølge The Times of Israel.

Han presiserte overfor kanalen at man fortsatt er avhengig av at den godkjennes av Den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA.

Bourla uttrykte også at han tror vaksinering av barneskolebarn kan bli mulig innen året er omme.

For tidlig å si

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI sa til forskning.no i januar at det er for tidlig å si om barn vil bli vaksinert i Norge, fordi vi først må se hvordan vaksinen virker når mange har blitt vaksinert.

– Vi vet fortsatt ikke om den beskytter så godt mot at viruset blir spredd mellom mennesker. Om den ikke gjør det, er det ikke så god grunn til å vaksinere alle. Da er det smartere å bare vaksinere de som har risiko for å bli alvorlig syk, sa Greve-Isdahl.