Slik skal Solbakken få maksimalt ut av landslagets nye stjerneduo

Norge har ikke vært i et sluttspill på over 20 år, men med stjerneduoen Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland i toppform er det igjen grunn til norsk optimisme.

For nå har ikke Norge bare én superstjerne i europeisk fotball: I Premier League har Martin Ødegaard virkelig funnet formen hos Arsenal, mens samtlige storklubber i Europa ønsker seg Borussia Dortmund-stjernen Erling Braut Haaland.



Landslagssjef Ståle Solbakken har selvfølgelig tenkt å legge best mulig til rette for at duoen skal få best mulige forutsetninger for å skinne.

– Det må jeg jo med alle spillerne, men så kan det jo være at de her må de forholde seg til at de spiller på et litt annerledes lag enn det de er vant til. Så det går jo begge veier, sier Solbakken, og slår likevel fast det mange kanskje ser på som opplagt:

– Vi må legge alt til rette for at de to får brukt sin spisskompetanse. Så er det jo sånn at de må forholde seg til at de spiller for Norge og at det kanskje krever andre ting enn de er vant til i hverdagen sin, sier han.

Han viser for eksempel til at Norge i enkelte kamper kanskje må forsvare seg mer enn det Ødegaard og Braut Haaland er vant til i klubbhverdagen.

I FORM: Ståle Solbakken var i godt humør dagen før dagen. Han forteller om en tropp der alle har meldt seg klar til å spille mot Gibraltar. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Hva må til for at Norge skal få maks ut av Ødegaard og Braut Haaland?

– At vi fungerer med ball, at vi flytter den hurtig og at vi kommer i posisjoner der vi skaper sjanser for Martin. Det vil igjen gjøre at Erling kommer i scoringsposisjon, sier Solbakken.

– Bør ikke gi de spesialbehandling

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er overbevist om at Ståle Solbakken kommer til å gjøre det han kan for at linken mellom Norges stjerneduo skal bli best mulig.

– Det er jo i utgangspunktet en perfekt match. Ødegaard ferdigheter, med hans stikkere, passer jo perfekt til Braut Haalands ferdigheter der han går på løp, sier Mathisen.

– Bør de få noen form for spesialbehandling slik at de skal skinne ekstra?

– Nei, det bør de ikke. I en del landskamper har jo Norge i det hele tatt slitt mot selv middels motstand. Blant annet mot Serbia slet jo man med å etablere spill på motstanderens halvdel. Så først må man få kollektivet til å fungere. Hvis ikke de får til det, så får ikke Braut Haaland og Ødegaard arbeidsforholdene de er best i, sier Mathisen.

TETT PÅ: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen følger Norge på tett hold i Spania. Her med reporter Ingrid Halstensen. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Men noen form for særbehandling bør de vel kunne få?

– Ja, det kommer de til å få, men ikke noe som går på bekostning av kollektivet. Men det er klart at Martin Ødegaard bør få ballen så ofte som mulig. På samme måte må man lete etter Braut Haaland så ofte som mulig, sier Mathisen.

Frykter ikke for mye fokus på duoen

Håpet er at Ødegaard og Braut Haaland skal samarbeide blant annet som de gjorde hjemme mot Romania. Da var duoen i fyr og flamme.



Kjemien mellom dem virker det i alle fall ikke å være noe som helst i veien med. Utenfor banen er de gode venner – og i intervjusettinger sitter lovordene løst.

– Kan det bli for mye fokus på dere to – nesten slik at det blir et problem?

– Nja, nei. Jeg har ikke tenkt på det i alle fall. Erling er en av de beste spillerne i verden for tida, så jeg tenker det bare er naturlig at han får mye oppmerksomhet. Vi må bare dyrke han mest mulig når han leverer som han gjør. Vi er bare heldige som har han, sier Martin Ødegaard.

KAPTEIN ØDEGAARD: Martin Ødegaard står foran en historisk dag onsdag. Da leder 22-åringen de norske troppene som kaptein. Foto: Magnus Kaslegard / Torbjørn Pedersen

Heller ikke Ståle Solbakken frykter at det skal bli et problem.

– Nei, men vi må ta vare på dem. Og dere (media) må ta vare på dem. Så er det sånn at disse her er vant til det. Martin har levd sånn siden han var 15 år. Så tror jeg også at det er godt for dem å komme hit til landslaget. Det er sikkert greit for dem å være sammen med oss dødelige noen dager, sier Solbakken og koster på seg et glis.

I morgen får det norske folk det første svaret på hvordan «Nye Norge» vil framstå med Martin Ødegaard som kaptein.

– Det blir heftig det. Han har allerede spilt 25 kamper og blitt en rutinert kar. Jeg gleder meg til å spille under han, sier Braut Haaland.

Lilleputten Gibraltar er en utfordring Norge bør løse greit. Spørsmålet er heller hvordan det blir for Martin Ødegaard å være kaptein for kompisen Erling Braut Haaland.

– Tror du han kommer til å høre på deg?

– Nei, nei! Han hører bare på seg sjæl, sier Martin Ødegaard og gliser bredt.

– Du mener det ja?

– Neida, han er fin han og gjør alt for laget. Han har respekt for alle og er en fin del av laget, sier Martin Ødegaard.