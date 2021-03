AstraZeneca blir beskyldt for å ha håndplukket data til studie

Ifølge amerikanske helseksperter benyttet AstraZeneca seg av utdatert data da de fremla et ferskt studie mandag.

Mandag sendte vaksineprodusenten ut en pressemelding hvor de skrev at vaksinen er trygg og effektiv.

I studien kom det frem at vaksinen er 79 prosent effektiv mot å utvikle symptomatisk sykdomsforløp, og 100 prosent effektivitet mot alvorlig sykdom.

Bare timer etter, sådde imidlertid en gruppe medisinske eksperter tvil om studien i et tosiders brev.

De mener at AstraZeneca har håndplukket data som «var mest gunstig for studien i motsetning til den nyeste og mest komplette», melder The New York Times.

Det uavhengige forskningspanelet DSMB mener at vaksinen er mellom 69 og 74 prosent effektiv. De er kritiske til at de mener at selskapet benyttet seg av utdatert data.

– Det er avgjørelser som dette som tærer på offentlig tillit til den vitenskapelige prosessen, skrev DSMB, ifølge The New York Times.

– Usedvanlig

Etter planen skal produsenten og myndighetene nå samarbeide om å samle inn og vurdere korrekte data om vaksinen innen 48 timer.

Danske eksperter er overrasket over det som har kommet frem.

– Dette er usedvanlig, sier Jens Lundgren, som er professor i infeksjonssykdommer ved det danske Rigshospitalet, til danske TV 2.

Han kan ikke minnes å ha sett noe lignende før. Han stusser også over at myndighetene har vurdert studien etter offentliggjøring i stedet for før.

– Det ser ut som at prosessen er omvendt og det er problematisk, sier han.

– Amatørmessig

– Det virker ikke som det er noe fundamentalt galt med vaksinen. Men det virker utrolig amatørmessig av AstraZeneca at de offentliggjør studien før de har snakket med myndighetene, sier Rune Hartmann, som er professor i immunologi ved Aarhus Universitet til TV 2.

En tredje danske ekspert forstår at ekspertene satte spørsmål ved studien da de mottok den. Han peker på at vaksinens effektivitet først ble anslått å være på 65 prosent. Så er den ganske mye høyere i et amerikansk studie.

– Det kan ha fått alarmklokkene til å ringe – særlig hvis det er basert på utdatert data, sier professor i immunologi, Jan Pravsgaard Christensen.

– Man kan frykte at de har håndplukket data for å få vaksinen til å se bedre ut. At man har snudd litt på vektskålen. Men det endrer jo faktisk ikke veldig mye dersom vaksinen er 70 eller 79 prosent effekt, sier han.