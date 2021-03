Tirsdag kveld kom regjeringen med kraftige innstramminger før påskeferien.

De nye tiltakene gjelder hele landet, uavhengig av smittesituasjonen i kommunen. Det har fått mange til å reagere.

– Jeg blir kvalm. Vi har tapt så inni granskauen mye penger, sier Jan-Tore Flatvad, eier og driver av Barmuda og Fire fine i Trondheim.

Han mener det er helt unødvendig å innføre en nasjonal skjenkestopp når smittesituajsonen er så variert.

– Dette er bare tull og vås. Du har flere verktøy i kassa di Høie enn å stenge oss ned og gi oss næringsforbud, sier Flatvad.

STENGT: Flatvad har holdt stengt lenge. Det har gått hardt utover økonomien. Foto: TV 2

– Jeg blir rasende

Baren Barmuda har holdt stengt i tre måneder, men skulle endelig åpne opp igjen denne uken. Nå er det igjen usikkert når de kan åpne dørene.

– Skjenkestopp er ikke løsningen. De har hatt skjenkestopp i Oslo i flere måneder og tallene stiger likevel. Hvis noe ikke virker så bør du kanskje se på noe annet, sier Flatvad.

Regjeringen ønsker å stramme inn tiltakene i hele landet for å hindre at det oppstår nye og omfattende smitteutbrudd.

– Er ikke skjenkestopp et viktig ledd i dugnaden for å slå ned smitten i hele landet?

– Dette er ikke en dugnad. Det er ikke en dugnad når en person må gjøre all jobben og ta hele regningen. En stor del av Norges befolkning er fullstendig skjermet, sier Flatvad.

Stenger luksushotell

De strenge tiltakene rammer også hotellene hardt. Hotel Britannia i Trondheim ser ingen annen utvei enn å stenge dørene til regjeringen letter på tiltakene.

– Vi var forberedt på at ta imot mange påskegjester fra fremfor alt Trøndelag, men nå må alt dessverre kanselleres, sier hotelleier Mikael Forselius.

Regjeringen anbefaler at personer som bor i områder med mye smitte, for eksempel Oslo, bør unngå å dra på hotell og overnattingssteder der mange samles. Det var likevel den nasjonale skjenkestoppen som gjorde at hotellet så seg nødt til å stenge.

– Hva tenker du om at det blir innført en nasjonal skjenkestopp?

– Det betyr at regjeringen ønsker at vår bransje må stenge ned, sier Forselius.

Vil bestemme mer selv

De siste fem dagene har det ikke blitt registrert noen nye smittede i Trondheim. Kommunedirektøren reagerer derfor på at de må følge de samme strene smitteverntiltakene som kommuner med høyt smittetrykk.

– Det er veldig kraftig kost. Jeg hadde håpet at man overlot mer til kommunen. Vi har tidligere vist at vi kan agere veldig kjapt når vi frykter at det er et stort smitteutbrudd på gang, sier kommunedirektør Morten Wolden.

LITE SMITTE: Wolden er fornøyd med at det har vært lite smitte i Trondheim de siste dagene. Foto: Gorm Kallestad

Han har stor forståelse for at regjeringen var nødt til å ta grep, men reagerer spesielt på tre av de nye tiltakene.

– Det er regelen om skjenkestopp, stengte treningssentre og forbud mot innendørs idrett for voksne som får størst konsekvenser hos oss, sier Wolden.

Fikk sjokk

Restauranteier Nina Karlsen var på trening da regjeringen holdt pressekonferanse. Hun hadde ikke forventet at regjeringen ville stramme inn og fikk sjokk da hun kom hjem.

– Jeg så ikke denne komme, sier Karlsen som eier restauranten Søstrene Karlsen i Trondheim.

OVERRASKET: Restauranteieren hadde ikke sett for seg at det ville bli nasjonal skjenkestopp. Foto: TV 2

De nye nasjonale tiltakene trer i kraft allerede natt til torsdag. Det får Karlsen til å reagere.

– Jeg synes det er ganske stygt å gjøre dette på et døgns varsel, spesielt etter at det ble gitt signaler om at man skulle ha flere regionale tiltak, ikke nasjonale tiltak, sier Karlsen.

– Dramatiske konsekvenser

Sammen med skjenkeforbudet gjør tometersregelen at de fleste serveringssteder og hoteller må stenge helt ned, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Vi har forståelse for at man har to meter inne på en butikk, men vi håper ikke at dette også skal gjelde utendørs. Det vil få dramatiske konsekvenser for alpinanleggene, som står i fare for å tape hele påsken, sier Krohn Devold.

NHO: Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hun ber regjeringen få på plass nye krisepakker så raskt som mulig.

– Bedrifter som har vært åpne, men som nå må permittere, får en kjemperegning når de må dekke de ti første dagene med lønn. Disse kostnadene skulle vært dekket av staten når årsaken til permittering er pandemien. Dessverre har ikke Stortinget og regjeringen vært villige til det, sier Krohn Devold.