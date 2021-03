Atlético Madrid-spiss kollapset på trening

Atlético Madrid-spiller Moussa Dembélé kollapset under tirsdagens trening. Franskmannen gikk i bakken da han tøyet ut sammen med resten av lagkameratene hos den spanske serielederen.

Dembélé ble liggende på gresset med øyne åpne, før lagkamerater og medisinsk personell kom løpende bort og la ham i stabilt sideleie.

24-åringen, som gikk på lån til Atlético Madrid fra Lyon i januar, kom etter hvert til bevissthet. Dembélé gikk selv til ambulansen.

AS melder tirsdag kveld at årsaken til besvimte var et blodtrykksfall. Dembélé er til observasjon, men skal ha det bra. Marca skriver at Atlético-spissen skal gjennomgå en medisinsk undersøkelse.

Moussa Dembélé har fått kun fire kamper for Atlético siden overgangen i januar. Han har også vært ute i tre kamper på grunn av koronasmitte.

Dembélé venter fortsatt på sin første scoring for Atlético Madrid.