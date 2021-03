Hovland svarte Ruud: – Blir ikke for irriterende for meg

I forrige uke ytret Norges beste tennisspiller, Casper Ruud, at han drømmer om å få spille golf med Viktor Hovland.

– Nå lever vi begge to i et «bobleliv», men jeg skal prøve å mase litt på ham og finne ut om vi kan få spilt sammen, sa Ruud.

På mandag spurte TV 2 Viktor Hovland om han kunne tenke seg å gå en runde på golfbanen med tennisstjernen.

– Det burde vi få til, men så mye som vi reiser, så blir det litt vanskelig. Men det skal vi få til, sier Hovland til TV 2.

Ruud deltok under norgesmesterskapet i golf i 2020. Der endte han på en sisteplass. De to gikk samtidig på Wang toppidrett, og holder fortsatt kontakten.

– Jeg har hørt at han er en habil spiller, så det blir nok ikke for irriterende for meg å spille med ham, ler Hovland.

Imponert over nordmenn

Hovland ser ikke like mye på Ruud spille tennis som Ruud ser på Hovland. Men han er likevel svært imponert over andre norske idrettsutøvere som Ruud, Erling Braut Haaland og Ingebrigtsen-brødrene, som også gjør det stort i internasjonale idretter.

– På grunn av pandemien, så har det ikke vært så mye å gjøre i Norge. Det henger kanskje litt sammen med den norske mentaliteten: Da er det bare å krumme nakken og jobbe hardt, stå på. Det virker som om veldig mange norske utøvere har brukt tiden på å bli bedre og ta nye steg. Det er utrolig kult å se, sier Hovland.

Usikker skade

En runde på golfbanen med de to stjernene er nok for øyeblikket et stykke unne å skje. Casper Ruud er for øyeblikket på Mallorca etter å ha avstått ATP 1000-turneringen i Miami på grunn av en skade i håndleddet.

Hvor lenge Ruud blir ute er fortsatt usikkert.

Viktor Hovland befinner seg i Austin, Texas der han denne uken spiller WGC - Dell Technologies Matchplay på PGA-Touren.

22 år gamle Ruud er rangert som nummer 25 på verdensrankingen i tennis. Mens 23 år gamle Hovland ligger på fjerdeplass i FedEx-cupen som er rankinglisten for PGA-Touren.