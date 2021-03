Ødegaard om framtiden: – Real Madrid vil alltid være en drøm

Han har i en årrekke vært klar på at målet og drømmen har vært å spille seg til en fast plass på Real Madrids førstelag, men spørsmålet er om Martin Ødegaard satte Madrid-drømmen på vent – eller om han rett og slett endret kurs da han i januar signerte for Arsenal.

– Du har sagt flere ganger, spesielt da du var i San Sebastian, at drømmen var Real Madrid. Er den det fortsatt?

– Ja, som jeg har sagt mange ganger når du signerer der, så er alltid målet å spille der. Det er såklart en stor drøm. Men samtidig er jeg i en fin klubb og er veldig happy der jeg er nå. Så jeg er veldig fornøyd med situasjonen slik den er nå, sier Martin Ødegaard til TV 2.

Foreløpig er han bare på utlån til Arsenal. I det siste – spesielt mot West Ham sist – blomstret han skikkelig til, og 22-åringen er åpenbart en favoritt hos Mikel Arteta.

Men i utgangspunktet har Ødegaard kontrakt med Real Madrid ut 2023.

– Hva sier magefølelsen om framtiden?

– Den sier ikke så mye. Jeg trives der jeg er og koser meg mye, så får vi se hva som skjer til sommeren, sier Ødegaard.

– Det blir veldig spesielt

For enn så lenge er fokuset på Norge og landslaget.



Onsdag starter VM-kvalifiseringen borte mot Gibraltar – med Martin Ødegaard som fersk norsk landslagskaptein.

– Det er en stor ære og noe jeg er ekstremt stolt av. Det å spille for landet mitt er noe av det jeg setter absolutt høyest. At jeg i tillegg skal være kaptein, er veldig spesielt, sier Ødegaard.

REAL MADRID: Martin Ødegaard kontrakt med Real Madrid ut 2023. Foto: Magnus Kaslegard / Torbjørn Pedersen / TV 2

I tillegg til Gibraltar, er Norge i gruppe med Latvia, Montenegro, Nederland og Tyrkia.

– Jeg tenker at Nederland er favoritter, så er det kanskje litt tøffere å komme seg til VM enn EM. Men vi skal gjøre alt vi kan og vi er ekstremt motivert for å nå et sluttspill. Vi har et spennende lag og jeg tenker at alt er mulig, sier Ødegaard.

Norge har ikke kvalifisert seg til et sluttspill siden EM i 2000.

Første utfordring bør i alle fall være grei. Lilleputten Gibraltar taper de aller fleste kamper, og journalister TV 2 har pratet med i Gibraltar, mener det rett og slett vil bli feige lag om spillere som Ødegaard og Braut Haaland starte kampen for Norge.

– Hehe, det er mulig de tenker det, men vi tar dette som hvilken som helst annen kamp. Vi er ett hundre prosent fokusert. Vi vet at det kan være «uggent» å møte et lag som har alt å vinne, sier Ødegaard.

- Føler det klaffer bra om dagen

Men til landslagssamlingen, kan det norske folk glede seg over at det ikke bare er Erling Braut Haaland som virkelig er i form. I det siste har Ødegaard selv virkelig funnet seg til rette i Premier League.

– Har du noen gang kommet til en landslagssamling og vært bedre forberedt?

– Nei, jeg føler vel at jeg er ganske i rute nå. Jeg har kommet til en ny klubb, er i god form og føler at ting klaffer ganske bra om dagen, sier Ødegaard.

ERFAREN: Ødegaard har allerede spilt 25 kamper, og er fortsatt bare 22 år gammel. Foto: Magnus Kaslegard / Torbjørn Pedersen / TV 2

Selv om han bare er 22 år gammel, har han allerede rukket å spille 25 kamper. Hittil har det imidlertid bare blitt ett mål, men Ødegaard har likevel blitt en sentral spiller på det norske landslaget.

– Jeg skulle gjerne hatt flere mål, det skulle jeg. Jeg synes jeg har spilt en del bra kamper, det har selvfølgelig vært varierende. Men alt i alt har det vært bra. Men så er jo jeg fortsatt ung, sier Ødegaard.

Og nettopp det at Norge har har et et ungt framadstormende lag er en av grunnene til at det norske folk bør kunne ha forhåpninger om å endelig ta seg til et sluttspill.

– Vi må komme bra ut av det nå i starten. Så kan alt skje, sier Martin Ødegaard.