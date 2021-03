Innrømmer at det hemmelige bryllupet aldri skjedde

GOD KVELD NORGE (TV 2): En talsperson for hertugparet avslører at et hemmelig bryllup før den offentlige vielsen aldri fant sted.

Under intervjuet med Oprah Winfrey avslørte Meghan og prins Harry at de skal ha giftet seg tre dager før det TV-sendte bryllupet. Meghan fortalte at hun og prinsen var enige om at det offentlige bryllupet ikke var til ære for de to.

– Tre dager før bryllupet vårt giftet vi oss. Ingen vet det, men vi ringte erkebiskopen, og så sa vi bare: «dette skuespillet er for verden, men vi vil ha vår forening mellom oss», fortalte hun til Oprah.

Dette fikk flere prester i landet til å reagere, og den britiske pressen stilte seg spørsmålet om uttalelsen bunnet i sannhet, noe det nå viser seg å ikke gjøre.

En talsperson for hertugparet fortalte til The Sun at det hemmelige bryllupet aldri fant sted, men at de utvekslet «personlige løfter noen dager før deres offisielle/lovlige bryllup 19.mai».

Bevis ved ekteskapssertifikatet

Den britiske avisen har også fått tilgang på, og publisert, parets ekteskapssertifikat, utgitt av generalsekretærens kontor.

Dette beviser at Harry og Meghan giftet seg i Winsdor Castle, 19.mai 2018 Tjenestemannen som utstedte lisensen fortalte at Meghan åpenbart er «forvirret» og «tydelig feilinformert» over bryllupet.

Stephen Borton, tidligere sjefsekretær ved fakultetskontoret, fortalte til The Sun at paret ikke giftet seg tre dager før bryllupet.

– Den spesielle lisensen jeg hjalp til med å utarbeide gjorde det mulig for dem å gifte seg i St George's Chapel i Windsor, og det som skjedde der 19. mai 2018, og ble sett av millioner over hele verden, var det offisielle bryllupet som ble anerkjent av «Church of England» og loven.

Borton aviser imidlertidig ikke at en form for en privat seremoni kan ha funnet sted.

– Det jeg mistenker at de gjorde var å utveksle noen enkle ekteskapsløfter de kanskje hadde skrevet selv, som er fasjonabelt, og leste opp dette foran erkebiskopen - mest sannsynlig var det en enkel øvelse.

Borton forteller også at paret ikke kunne bli gift på eiendommen til Nottingham Cottage fordi det ikke er et autorisert sted. Han la også til at det ikke var nok vitner til å gjøre dette til en gyldig seremoni.

«Tror vi fortsatt på henne?»

Flere briter tok til Twitter for å uttrykke sin misnøye etter uttalelsen til Meghan og Harry og lurer på hvorfor de, som skattebetalere, har finansiert det overdådige bryllupet dersom det allerede har funnet sted.

Foto: Twitter/@douglaspearl3

«Jeg beklager til offentligheten i UK som har betalt deres bryllup».

Foto: Twitter/@RoryHaczewski

«Hvor får vi (som skattebetalere) lov til å klage for å visstnok betale for et bryllup som aldri trengte å skje i følge Meghan?»

Det er snart to uker siden det omstridte interjvuet med Oprah Winfrey ble vist på skjermen. Paret slapp flere store bomber over det britiske kongehuset, blant annet en beskyldning om rasisme.

TV-personlighet Pierce Morgan har vært en av parets største kritikere etter intervjuet. Morgan har blant annet fortalt at han «ikke tror på et ord som kommer ut av munnen» til Markle. Etter avsløringene om at det hemmelige bryllupet ikke skal ha funnet sted, tok Morgan igjen til Twitter hvor han skrev følgende:

Do we still have to believe her? https://t.co/iL6tTKHmn8 — Piers Morgan (@piersmorgan) March 22, 2021

«Tror vi fortsatt på henne?», skriver Morgan festet til en artikkel om bryllups-avsløringene.