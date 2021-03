Helseminister Bent Høie varsler at det blir nye, strenge nasjonale tiltak til over påske. Det blir skjenkestopp i hele landet, men det er åpning for å dra på hytta.

Tirsdag kveld holdt helse-og omsorgsminister Bent Høie (H) en pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Smittetallene ligger stabilt høyt, smittesituasjonen er mer ustabil, og smittesporingen er under press i mange kommuner, sier Bent Høie.

– Nå må vi stramme inn. Det oppstår nye utbrudd flere steder, og situasjonen er uoversiktelig. De nye innstramningene vil oppleves som en innstramning der smitten er lav, de stedene der smitten er høy har de allerede strenge tiltak, sier Høie.

Anbefalinger og regler

Høie understreker at de er svært bekymret over at det er den muterte varianten som sprer seg, og at mange havner i karantene ved de utbruddene de nå ser.

– Derfor må vi ha nye nasjonale tiltak nå, sier han.

De nye tiltakene trer i kraft midnatt natt til torsdag 25. mars, og vil igjen bli vurdert 12. april.

Følgende anbefalinger vil gjelde:

Du må nå holde to meters avstand til andre

Regjeringen anbefaler å ikke ha besøk av flere enn to personer.

Overnattingsbesøk bør unngås. De som bor alene, eller barn og unge, kan ha en-to personer på overnattingsbesøk.

Munnbind anbefales på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Bruk kun butikker og kjøpesentre i den kommunen der du bor.

Følgende regler vil gjelde:

Skjenkestopp i hele landet

Trening for voksne stenges ned

Svømmehalles stenges, men kan holdes åpent for barn eller de som trenger rehabilitering

Bingohaller og kulturtilbud stenges

Hjemmekontor skal legges til rette for av alle arbeidsgivere.

– Vi ber om at alle planlagte arrangementer avlyses. Dersom de ikke kan avlyses, kan de gjennomføres med maks 20 personer innendørs. Utendørs tillates kun 50 personer i arrangementer, sier Høie.

Dette er de nye tiltakene:

Alle rådene for påskeferien kan du finne her.

Mulig påsketur

Helseministeren understreker at det er greit å reise til fritidsbolig med din egen familie. Dersom du bor alene, kan du reise på hytte med en husstand.

– Dersom du tilbringer påsken et sted med lokale forbud mot å ha besøk, gjelder dette, sier han.

Regjeringen anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes, med disse unntakene: Reise til og fra arbeid, når det ikke er mulig med hjemmekontor. Reise hjem til familie for studenter uten familie der de studerer og reise til hytte og fritidsbolig sammen med egen husstand

Anbefalte strengere tiltak

Helsedirektør Bjørn Guldvog og Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, deltok også på pressekonferansen.

– Helsedirektoratet og FHI anbefaler nå å innføre strengere nasjonale tiltak. Vi har ventet med å innføre dette, fordi det har vært viktig å se på virkningen av de tiltakene som allerede har vært iverksatt, sier Guldvog.

Guldvog understreker at tiltakene som har vært innført den siste tiden har hatt effekt, men at effekten ikke har vært tilstrekkelig.

– Flere laboratorier nærmer seg grensen for hvor mange prøver de kan analysere, og flere kommuner melder at de er på grensen når det gjelder smittesporing, sier han.

Guldvog sier han er bekymret for at mange skal ut og reise i påsken.

– Men vi håper at vi med disse tiltakene vil se at smitten vil øke mindre enn det vi har sett de siste ukene, sier han.

Også Vold understreker at hun er bekymret for den økte mobiliteten vil kunne øke smitten.

– Jeg vil avslutte med å minne om hovedprinsippet; forsøk å ha så få nærkontakter som mulig fremover, sier Vold.