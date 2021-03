Beate (53) pusset opp huset for en halv million – nå advarer hun andre

TV 2 HJELPER DEG: Beate Skarbø (53) pusset opp eneboligen sin for en halv million kroner. Nå kommer hun med en kraftig advarsel til andre.

I 2019 bestemte Beate Skarbø seg for å oppgradere eneboligen sin i Kristiansand, som hun har bodd i siden 2005.

– Jeg er glad i dette huset, sier hun.

Hun brukte over en halv million kroner på å pusse opp huset. Nå angrer hun.

– Jeg hadde så store forhåpninger om at det skulle være fagmessig fint, også ser jeg at mye er stikk motsatt. Veldig irriterende, jeg føler meg maktesløs.

Stor investering

Skarbø ville bytte kledning, etterisolere, bytte alle vinduer og dører.

– Jeg ville pusse opp slik at det krevde mindre vedlikehold i fremtiden. Dette var en stor investering for dagene som skulle komme, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Til å utføre jobben så hun etter det perfekte firmaet. Valget falt på B.K Bygg & Eiendomsutvikling AS.

Kim Domingos er en av Norges mest populære influensere innen bygg og håndverk. Daglig deler han bilder og video på Instagram-kontoen med tusenvis av følgere. Han skryter av at han er en erfaren tømrer og fersk tømrermester. Han eier firmaet sammen med partner Bekim Vejsa.

– De sa at de vil gi kunden topp kvalitet, ga seg aldri før kunden var fornøyd, og de levde av fornøyde kunder. Så da tenkte jeg at jeg var i trygge hender, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Ganske raskt etter at oppussingen var i gang oppdaget Beate flere ting som ikke stemte. Det første hun la merke til var kledningen bak huset.

FUKT: I garasjen er det flere områder med fuktflekker. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

– Jeg tok kontakt med de som produserer disse materialene, og de sa at kledningen var satt opp feil vei, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Men kledningen var langt fra det eneste problemet etter oppussingen. Hun påpeker at det trekker under den nye verandadøren og hovedvinduet.

– Når det blåser ute, så kommer det masse vind inn. Sånn var det ikke før, sier hun.

De nye vinduene er det også problemer med.

– Jeg kan åpne og snu de helt rundt, men det går ikke i lås, sier hun.

Dermed får ikke Beate låst vinduet i fast posisjon når det for eksempel skal vaskes.

Etter hvert oppdaget hun også det som skulle vise seg å være den mest alvorlige feilen.

– Den største hodepinen er garasjen som det lekker vann inn i, og jeg ser at det blir mer og mer råttent og at reisverket får mer og mer vann på seg, forteller hun.

Flere takstmenn

Beate har hentet inn flere takstmenn underveis for å vurdere oppussingen. Den siste rapporten gir en knusende dom over arbeidet som er utført. Takstmannen beregner at utbedringene vil koste rundt 200.000 kroner.

Men B.K Bygg & Eiendomsutvikling er ikke enige og tilbakeviser det aller meste.

– Takstrapporten er basert på uriktige og mangelfulle opplysninger om de faktiske forhold, skriver de i en e-post til TV 2 hjelper deg.

Selskapet hevder flere av feilene som blir påpekt i takstvurderingene er løsninger som Beate har valgt etter fraråding fra dem. TV 2 hjelper deg har bedt om dokumentasjon på dette, men det har vi ikke fått.

– Jeg synes det er veldig frustrerende når de betviler og trekker alt i tvil, sier hun oppgitt.

Selskapet skrev i en epost at de ønsket å ta med seg sin egen takstmann. Men det ble ikke gjort.

– Jeg skulle ønske at de hadde kommet med en uavhengig takstmann. Men jeg har ikke sett noen takstmann her, sier Beate.

– Flere feil

FLERE FEIL: Takstingeniør Finn Stedjan, sier mye av arbeidet bærer preg av slurv. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

TV 2 hjelper deg har engasjert enda en uavhengig takstmann.

Finn Stedjan er takstingeniør og har 20 års erfaring i bransjen. Han gir en vurdering av arbeidet som er blitt gjort.

I garasjen ser at han fuktflekker på samtlige steder der det er satt inn skruer. Han ser også at vegger i garasjen buler.

– Det er fuktbelastning som spiller inn, sier han.

Han påpeker også at kledningen er formkuttet etter takrenna.

– Jeg ser at det drypper vann ned fra baksiden av kledningen, da tyder dette på at vann kan komme bak den takrenna, og påføre skader på sikt.

Han stiller seg bak takstrapporten som er laget. Selv om det er flere feil, synes han det er lekkasjene i garasjen som er mest graverende.

– De påfører skader hver dag som går. Det må gjøres noe med, sier han.

Han sier videre at han synes en del av utførelsen bærer preg av slurv og kunne ha blitt gjort på en bedre måte.

B.K Bygg & Eiendomsutvikling erkjenner at det er gjort feil, og de har også fikset noen av dem. Garasjen har de forsøkt å tette to ganger, uten å lykkes.

«Vi i er i dialog med vår underleverandør av tekkingsarbeider i forhold til utbedring av lekkasjen. Hverken vi eller underleverandør fraskriver oss ansvar her», skriver de til TV 2 hjelper deg.

– Truet på epost

Men til Beate sa de at de anså seg som ferdig med rettingsarbeidet. Etter det søkte hun om hjelp på Facebook. Hun la ut et innlegg der hun skrev om saken, og nevnte selskapets navn på Facebook-gruppen «Stopp boligsvindel».

– Kort tid etterpå fikk jeg en e-post fra motpartens advokat, med varsel om krav om erstatning og politianmeldelse fordi jeg hadde skrevet et innlegg de mente var uriktig, sier Beate.

Men så ble Beate kontaktet av Facebook-gruppens administrator. Administratoren fortalte at firmaet hadde tatt kontakt for å få innlegget til Beate fjernet.

I tillegg hadde firmaet skrevet følgende:

«Hun fremstiller meg som den som har utført arbeidet hos henne, men det er en av mine tidligere ansatte som har utført mesteparten av jobben der. Han er sagt opp pga. dette.»

– Det beviser at de erkjenner at de har gjort noe feil, sier Beate.

Vil ikke stille til intervju

Beate har holdt tilbake 80.0000 kroner av kontraktssummen på 530.000. B.K Bygg & Eiendomsutvikling har på sin side tilbudt henne 25.000 kroner i prisavslag, noe Beate ikke er fornøyd med.

For Beate har ikke denne prosessen vært så lett.

– Det er faktisk veldig utmattende. Jeg blir veldig tappet for krefter å stå i en sånn sak og ikke se noen ende, sier hun.

TV 2 hjelper deg har forsøkt å få til et intervju med B.K Bygg & Eiendomsutvikling, men de ønsker ikke å stille. De mener arbeidet har stanset opp på grunn av manglende betaling, og viser til at de har klaget Beate inn for Forbrukertilsynet, fordi hun holder tilbake penger.

Videre skriver de:

«Vi er enig i at det er andre forhold som må utbedres eller som eventuelt gir kunden krav på et mindre prisavslag. Skarbø har holdt tilbake betaling som overstiger dette»

Advarer andre

– Jeg forteller dette på TV til skrekk og advarsel om hvor viktig det er å gjøre god research før en engasjerer noen, sier hun.

Beate sier hun ikke kommer til å betale det hun holder tilbake.

– Jeg ville gjort det hvis de hadde gjort godt håndverksmessig arbeid, men det er det langt ifra, sier Beate.