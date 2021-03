Hovland til TV 2: – Jeg ble sliten

Viktor Hovland forteller at han var vært sliten. Nå ønsker han å reise seg etter to skuffende turneringer på rad.

På et digitalt pressetreff tirsdag møtte Viktor Hovland pressen i forkant av helgens WGC - Dell Technologies Matchplay. Nordmannen kunne fortelle at ukentlige turneringer har tæret på ham.

– Det ble mye golf og jeg ble sliten, sier Hovland til TV 2.

Han hadde klart cuten i 20 strake PGA-turneringer før The Players Championship for to uker siden. Men der klarte han ikke å kvalifisere seg til de to siste rundene.

– Jeg liker ikke å lage unnskyldninger, men jeg må stikke fingeren ned i jorden. Jeg hadde litt mentale kollapser, og følte det var litt tungt på banen. Og hadde ikke mitt beste spill heller. Da blir det tungt, understreker han.

Tok en pause

Nå har han hatt knappe to uker på å forberede seg til comeback. Og det har vært en suksessoppskrift for nordmannen tidligere i år.

– Det går jo opp og ned. Golf er et spill. En kan fortsatt spille bra og ikke prestere på det nivået en har lyst til. Jeg har spilt veldig bra før det så jeg er ikke så bekymret for at det er borte. Jeg føler jeg er i god form nå, sier han.

For etter en 31. plass i Sentry Tournament på starten av året valgte Hovland å ta to ukers pause fra turneringsspill. Det viste seg å være en genistrek.

For i de fire turneringene etter pausen endte han på følgende plasseringer: 2, 6, 5, 2.

– Det var jo en grunn til at jeg tok uken fri etter Sentry og fikk trent på spillet mitt og ladet batteriene der, så det gir meg nok en bedre sjanse for å spille bedre uken etterpå, men jeg kunne ønske det var så lett. Å ta en uke fri, og at man da plutselig ble veldig god, smiler han.

En annerledes turnering

WGC - Dell Technologies Matchplay er en spesiell turnering. Konkurranseformatet er helt annerledes fra det vi vanligvis ser på PGA-touren: For i matchplay konkurrerer en mann mot mann, i stedet for alle mot alle.

Det er de 64 høyest rangerte golfspillerne som er invitert til turneringen, som etter dette har blitt delt inn i 16 grupper på fire spillere hver.

Hovland er ansett som en av de aller beste i dette formatet, og er favoritt i sin gruppe. Der møter han Abraham Ancer, Bernd Wiesberger og Kevin Streelman.

– Du ser hva motstanderen gjør på hvert hull og slag, så du trenger på en måte ikke alltid å spille perfekt. Du kan forandre strategien med tanke på hvordan motspilleren spiller. Med en gang motstanderen senker en putt og du gjør det oppå ham, det er litt «mojo» som kommer frem der. Det gir motivasjon til å spille videre, sier Hovland.

The groups have been announced for @DellMatchPlay!



Time to fill out those brackets.

Men dersom Hovland går videre, venter det potensielt langt tøffere motstand i åttedels- og kvartfinalene for nordmannen.

I åttedelsfinalen møter Hovland fort fjerdeseedede Collin Morikawa, mens i en kvartfinale kan han møte femteseedede Bryson DeChambeau.

– Jeg tror det kommer til å bli en interessant turnering denne uken, sier Hovland.

Månedens spiller

Mandag kveld ble det annonsert at Hovland er kåret til månedens golfer for februar på Europatouren.

Hovland leverte en strålende rekke i februar med bare topp ti-plasseringer. Med 58 prosent av stemmene gikk han til topps foran Collin Morikawa, Billy Horschel og Tony Finau.

Før helgens turnering ligger Hovland på fjerdeplass i FedEx-cupen. Nordmannen har vunnet en turnering på årets tour, da han vant Mayakoba Golf Classic i desember.