Liverpool-stjernen tok ordet og leverte tirade

Det er ikke bare i norsk fotball en boikott av Qatar-VM diskuteres.

Før onsdagens VM-kvalifiseringskamp mot Tyrkia måtte Nederland-stjernen Georginio Wijnaldum, som er landslagskaptein i fraværet av Virgil van Dijk, svare på spørsmål om mesterskapet i 2022.

Liverpools midtbanemann fortalte at den nederlandske troppen hadde snakket om saken.

– Vi ønsker å dra dit hvis vi kvalifiserer oss. Da har vi bedre mulighet til å påvirke. Det er bedre hvis vi kan legge en plan sammen med andre land for å belyse saken. Foreløpig er det vanskelig å si akkurat hvordan vi skal gjøre det, sier Wijnaldum.

Tirade mot reporter

Da pressekonferansen var i ferd med å avsluttes, tok Wijnaldum ordet på eget initiativ og rettet en pekefinger mot en av de nederlandske reporterne.

Reporteren hadde tidligere på pressekonferansen spurt om hvilke konkrete handlinger de ville gjøre for å vise sin motstand mot forholdene i Qatar.

Samtidig ble det trukket en parallell til at Wijnaldum tidligere har sagt at han kom til å gå av banen dersom han opplevde rasisme under kamp, skriver det nederlandske fotballmagasinet Voetbal International.

– Jeg har tenkt på spørsmålet du stilte om rasisme og Qatar. Forstår du virkelig hva du gjør ved å sammenligne rasismekampen med Qatar? Du sier at hvis noen er rasistiske mot en svart person, bør ikke den personen stå opp for seg selv – fordi du skal spille fotball i Qatar … Det er veldig feil. Nå sier du faktisk at hvis du opplever rasisme, bør du ikke ha lov til å stå opp for deg selv, sier Georginio Wijnaldum, før han fortsetter:

– Det kan ikke sammenlignes. Jeg har tenkt på det, og jeg synes det er rart. Det du sier er at hvis du opplever rasisme og forlater banen, må du også boikotte Qatar-VM. Rasismehistorien er veldig vanskelig.

De Boer er mot boikott

Reporteren, som ifølge NU er ESPN-programleder Pascal Kamperman, svarte Wijnaldum og sa at han ikke ønsket å sammenligne sakene.

– Du stiller spørsmålet slik, og det er ikke bra, svarte Wijnaldum.

Tidligere på pressekonferansen uttalte Nederlands landslagssjef Frank De Boer at det er riktig at Qatar-VM diskuteres, men han ønsker ikke boikott.

– Hvis vi kvalifiserer oss, bør vi belyse problemene så godt vi kan. Det er en mye bedre idé akkurat nå. Det samme mener Amnesty, sier De Boer.

Nederland er i samme VM-kvalifiseringsgruppe som Norge, men åpner mot Tyrkia i den TV 2 Sport 1-sendte kampen onsdag kveld. På samme landslagssamling venter kamper mot Latvia og Gibraltar for Nederland.

Det norske landslaget har varslet at de vil komme med en markering mot forholdene i Qatar i forbindelsene med onsdagens møte med Gibraltar.