Vil lage smittefrie bobler i Norge: – Spillerne er villige til ikke å reise hjem til familie og venner

– Det kom noen kreative forslag. NFF vil hjelpe klubbene og presentere disse forslagene til myndighetene. Vi ønsker tommel opp fra de selv om vi kan isolere de helt for seg selv, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, til TV 2.

Øverland, som ledet tirsdagens møte på vegne av Norsk Toppfotball med klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen, vil ikke kommentere de ulike forslagene konkret, men sier at klubbene og spillerne er villige til å strekke seg langt for å forberede seg til seriestart.

– Spillerne er villige til å gå i smittefri bobler i kohorten og ikke reise hjem til familie og venner, fortsetter Øvreland.

Frem til 11. april er det ikke lov for klubbene i Viken-område samles for fellestreninger. En krevende smittesituasjon gjør at også Sandefjord, Bodø/Glimt og FK Haugesund har fått treningsnekt som følger av lokale restriksjoner, i tillegg er tre OBOS-klubber rammet av treningsnekt.

Derfor ønsker Norsk Toppfotball å skape smittefrie bobler i Norge som et tiltak for klubbene som ikke får lov til å trene slik at enkelte klubber ikke stiller med konkurransefortrinn når serien sparkes i gang.

– Vi opplever at vi kan få en positiv dialog med myndighetene og NFF har sagt at de er villige til å gjøre hva som helst, men myndighetene må gi oss innspill på hva som er lov. Og vi kommer til å skissere løsninger som vi kaller bobler.

– Er det deres motforslag for å unngå at klubber reiser utenlands?

– Vi må ha tiltak som sørger for alle kommer likt til startstreken når serien starter i mai. Klubbene har ulike forutsetninger og det er ikke bare å reise og leie et helt hotell. Det krever charterfly og egne hoteller og andre har ikke råd til dette. vi kan lage bobler i Norge. sier Øvreland, før han fortsetter:

– Vår jobb er å sørge for at vi ikke smitter ut i samfunnet. Da ønsker vi ikke at det skal skje i Spania eller i et lokalsamfunn i Norge. Vi ha må et fellesskap i klubbene slik at de kan trene og som har behov for å starte i mai.