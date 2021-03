Ti personer mistet livet i skyteepisode – mann (21) siktet

En 21 år gammel mann er siktet for ti drap etter skyteepisoden i Boulder i Colorado mandag.

Politiet har identifisert en 21 år gammel mann, som de mistenker står bak skyteepisoden på et supermarked i Colorado i USA. Han ble pågrepet på stedet mandag.

Ti personer omkom, og politiet har så langt identifisert ni av dem, melder AP. Både kvinner og menn i alderen mellom 20 og 65 er blant ofrene.

Politiadvokat Michael Dougherty uttalte at hendelsen var« en tragedie og et mareritt» for Boulder.

– Disse menneskene var bare ute for å handle, opptatt med sin egen dag. Jeg lover ofrene og innbyggerne at rettferdighet skal seire, sier Dougherty.

Politiet opplyser til AP at det er for tidlig å spekulere i 21-åringens motiv. De opplyser at etterforskningen kan ta uker.

DREPT: Politibetjent Eric Talley er blant de omkomne. Foto: Boulder Police Department

Politimann ble drept

Blant de omkomne var den lokale politibetjenten Eric Talley.

Politibetjentens far Homer Talley sier i en uttalelse til ABC News at sønnen etterlater seg syv barn. Den yngste er sju år gammel.

– Han tok jobben som politibetjent veldig seriøst. Han elsket barna og familien sin mer enn noe annet, sa faren.

Ifølge han så sønnen etter en ny jobb, for å unngå være i førstelinjen. Politibetjenten var i gang med å utdanne seg til å bli droneoperatør.

– Han ville ikke utsette familien sin for noe slikt, sa faren.

Massedrap

Ifølge AP var mandagens skyteepisode den syvende massedrapshendelsen så langt i USA dette året.

Massedrap betegnes som hendelser der fire eller flere personer mister livet.

I 2020 så USA en nedgang i slike hendelsen, trolig knyttet til koronapandemien.