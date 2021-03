Slik jobber de for å forutse framtidens pandemier

Phillip Alviola og Edison Cosico sitter og venter på at flaggermus skal havne i nettet de har satt opp. REUTERS/Eloisa Lopez Foto: Eloisa Lopez Les mer

Edison Cosico jobber på Museum of Natural History i tilknytning til universitetet i Los Banos. REUTERS/Eloisa Lopez Foto: Eloisa Lopez Les mer

Edison Cosico viser fram flaggermussamlingen på UPLB Museum of Natural History. REUTERS/Eloisa Lopez Foto: Eloisa Lopez Les mer

Koronaviruset har hittil kostet over 2,7 millioner menneskeliv på verdensbasis, og fremdeles er det mye vi ikke vet om viruset.

Forskere føler seg sikre på at koronaviruset opprinnelig stammer fra flaggermus, men det gjenstår å finne svar på om viruset gikk via et annet dyr før det smittet mennesket.



Det er heller ikke kjent om flaggermus er bærer av flere virus som potensielt kan smitte mennesker, skriver Reuters.

I den Filippinske provinsen Laguna, jobber nå forskere for å få et forsprang på eventuelle nye lignende pandemier. I fullt smittevernutstyr går de ut i jungelen for å fange flaggermus. De samler spytt og avføringsprøver fra dyrene før de slippes løs igjen.

– Vi prøver å finne andre grener av koronavirus som har potensiale til å hoppe over til mennesker, sier Phillip Alviola til Reuters.

BESKYTTER SEG: Edison Cosico, jobber med UPLB Museum of Natural History, og er med ut for å fange flaggermus. REUTERS/Eloisa Lopez Foto: Eloisa Lopez

Forskerne kaller seg selv «virus-jegere».

Edison Cosico kler seg i fulldekkende verneutstyr før han skal ut og sjekke flaggermusnettene de har satt opp.

– Det er virkelig skummelt nå for tiden. Man vet aldri om flaggermusen allerede er bærer av viruset. Det vi er ute etter er å finne ut om det er flere virus fra flaggermus som kan overføres til mennesker, sier Cosico.

Prosjektet er finansert av Japan, og skal gjennomføres av universitetet i Los Banos, Filippinene, de neste tre årene. Håpet er at flaggermusene skal bidra med å forutse dynamikken til koronaviruser ved å analysere faktorer som klima, temperatur og smittsomhet.

– Hvis vi kjenner viruset og vet hvor det kom fra, vet vi også hvordan vi skal isolere det geografisk, sier Alviola.

FARE: Den pågående koronaepidemien har gjort forskerne ekstra forsiktige når de behandler flaggermusene. De tar på seg fullt verneutstyr før de tar prøver av de flyvende skapningene. Foto: Eloisa Lopez

Gruppen fanger også flaggermus i bygninger. De setter opp nett i skumringen, og henter dem inn i mørket. Hver eneste flaggermus blir målt og forskerne tar spyttprøver med en q-tip før opplysningene blir kategorisert.

Det finnes 1300 ulike flaggermusarter. Forskerne skal finne ut hvilken art som er mest utsatt for infeksjoner, og hvorfor.

Sykdommer som trolig kommer fra flaggermus er ebola, flere koronavirus, sars og mers. Flaggermusene selv får ikke symptomer på disse virusene.

LETER ETTER VIRUS: Med en q-tip tar forskeren spyttprøver fra flaggermusen. Foto: Eloisa Lopez

– Mennesker er mer i kontakt med naturen og dyrelivet nå, og det gjør at risikoen for å bli smittet av nye sykdommer er større enn noensinne, sier økolog Kirk Taray til Reuters.

Sars-cov-2 virusets nærmeste slektning er funnet i flaggermus i en nasjonalpark i Thailand. Forskere antar at mange lignende koronavirus sirkulerer blant flaggermus flere steder i Sørøst-Asia, blant annet Japan, Kina og Thailand, ifølge en rapport som er publisert i Nature Communications i februar.