Disse hyttekommunene kjører sitt eget løp

Tirsdag kveld kom regjeringen med kraftige nasjonale innstramminger, som preger påskeferien for mange. Men allerede før dette, har en rekke hyttekommuner selv tatt grep.

Regjeringen innførte tirsdag skjenkestopp i hele landet. Samtidig ble det anbefalt å ha maks to gjester på besøk, og minst to meters avstand. Generelt oppfordres nordmenn til å holde seg hjemme, og ha så få nærkontakter som mulig.

Bent Høie understreker at det er greit å reise til fritidsbolig med egen familie. Dersom man bor alene kan man reise på hytte med én husstand:

– Dersom du tilbringer påsken et sted med lokale forbud mot å ha besøk, gjelder dette.

For slik er det nemlig i dagene før påskeferien er igang: mange hyttekommuner har innført strenge lokale smitteverntiltak. I enkelte kommuner er disse strengere enn de nasjonale tiltakene.

Her er oversikten over reglene i noen av hyttekommunene:

Hol kommune har innført forbud mot gjester på hytta fra 24. mars til 11. april. Det betyr at forbudet vil gjelde i påsken. I Hol kommune ligger blant annet Geilo.

Nesbyen kommune har innført forbud mot mer enn to gjester i private hjem og fritidseiendommer.

Også Trysil vedtok mandag påbud om maksimalt fem gjester hjemme eller på hytta.

Det samme gjorde Hemsedal tirsdag.

Forbudet gjelder både fastboende og hyttefolket fra midnatt natt til torsdag. I tillegg må de som er i karantene, isolasjon, blir syke eller venter på testsvar, reise hjem.

Også andre hyttekommuner i Hallingdal har innført egne forskrifter for hvor mange gjester man kan ha.

Bekymret for påsken

Line Vold, avdelingsdirektør i FHI, har tidligere uttalt at helsemyndighetene bekymrer seg for påsken.

– Vi har sett at det har vært en økning i sykehusinnleggelser de siste ukene, og også på intensivavdelingene. Vi er bekymret for utviklingen, og vi er særlig bekymret ved inngangen til påsken hvor vi vet at det er økt reiseaktivitet og økt sosial omgang, sier Vold.

Disse anbefalingene og regler gjelder for påsken

Følgende anbefalinger vil gjelde fra torsdag 25. mars, og vil bli revurdert 12. april.

Du må nå holde to meters avstand til andre

Regjeringen anbefaler å ikke ha besøk av flere enn to personer.

Overnattingsbesøk bør unngås. De som bor alene, eller barn og unge, kan ha en-to personer på overnattingsbesøk.

Munnbind anbefales på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Bruk kun butikker og kjøpesentre i den kommunen der du bor.

Følgende regler vil gjelde: