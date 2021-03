Abus boligdrøm: – Jeg må spare ganske mye penger

Abubakar Hussain hadde ikke en krone på sparekonto før han ble med i «I lomma på Silje» på TV3.

Hussain ønsker å komme i gang med å spare slik at han for første gang kan kjøpe bolig til seg selv og familien.

– Jeg leier fortsatt og har to barn på seks og fire. Jeg har en liten drøm om å eie og ha mitt eget, sier Hussain til God kveld Norge.

Glad i å bruke penger

BOLIGDRØM: Abubakar Hussain drømmer om å kunne kjøpe sin egen bolig til seg og familien. Her i studio sammen med sin kompis Mayoo Indiran. Foto: Mariann Habbestad

33-åringen hadde ikke tenkt så mye på hvilke muligheter han hadde til å spare til boliglån før han møtte økonom Silje Sandmæl.

I programmet sjekker Sandmæl mulighetene for at Hussain skal kunne få et boliglån.

– Jeg må spare ganske mye penger for å få lån da, understreker han i God kveld Norge studio.

Hussain innrømmer at han er glad i å bruke penger, men har måttet skjerpe seg etter innspillingen. Det går bra med sparetiltakene i dag, og boliglånet begynner å bli et mer realistisk mål.

– Det er på en bra vei akkurat nå. Jeg er på vei til å få det, men jeg har ikke fått det enda - vi er ganske nærme, smiler han.

Fjernet 80 prosent av magesekken

Hussain har tatt flere grep for å spare mer penger. Blant annet har han sluttet å ta taxi til og fra jobb hver gang.

– Jeg begynt å gå mye mer, så da sparer jeg penger på all taxien jeg bruker. For jeg har tatt jævlig mye taxi de siste to årene, forteller 33-åringen.

Han lærte fort å ikke bruke penger på ting han ikke trengte. Før gikk det en del i «takeaway» fra Foodora - det har det blitt endringer på nå, av flere grunner.

– Jeg har blitt bedre på å ikke spise ute lenger, sier han og fortsetter:

– Det gjør jeg ikke lenger fordi jeg ikke klarer. Jeg har ikke plass til mat.

Hussain tok nylig en fedmeoperasjon der han kuttet ut 80 prosent av magesekken sin. Nå får han ikke plass til like mye mat og blir fortere mett.

Årsaken til at han tok operasjonen var fordi han fikk hjertesvikt for rundt fem år siden, og han hevder selv at fedmeoperasjonen trolig har reddet livet hans.

Siden han ble syk har han gått ned totalt 70 kilo, og han forteller at han har det bra i dag:

– Jeg er en fyr som har vært nede i fem år. Nå er det godt å komme seg litt opp igjen.

Fikk kjeft av Silje

Hussain er glad i å «game» og brukte tidligere en del penger på det. Dette var en av punktene han måtte kutte forbruket sitt på og som han fikk litt kjeft for:

– Jeg kjøpte Play Station 5, det likte ikke Silje. Men jeg kjøper ikke like mange spill lenger, sier han.

33-åringen forteller også at han ikke spiller så mye den siste tiden fordi han har hatt så mye annet å gjøre:

– Det er korona og mye jobb. Jeg har ikke tid til spill - før hadde jeg ikke jobb, forklarer han.