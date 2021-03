Prins Harry har fått ny jobb

GOD KVELD NORGE (TV 2): Prinsen blir sjef for et gründerselskap med fokus på mental helse.

Ett år etter at Prins Harry og Meghan Markle valgte å trekke seg ut av det britiske kongehuset, har Prins Harry nå fått seg ny jobb.

Det melder Wall Street Journal.

Prinsens nye tittel er Chief Impact Officer, og han har fått lederstilling i gründerselskapet BetterUp. Selskapet liggert i Silicon Valley i San Francisco, og jobber med coaching og mental helse.

Ansikt utad

– Jeg ønsker å ha god innflytelse på andre mennesker, sier prins Harry til Wall Street Journal i forbindelse med nyansettelsen.

Selskapet sier videre at de ønsker at prinsen skal være et ansikt utad for businessen med særlig fokus på temaer relatert til mental helse.

– Proaktiv coaching gir gode muligheter for personlig utvikling, økt bevissthet og et bedre liv, sier prinsen.

Bosatt i Los Angeles

Etter at prinsen og hertuginne Meghan (39) trakk seg ut av det britiske kongehuset, har de bosatt seg i Los Angeles på den amerikanske vestkysten.

Siden da har de vært økonomisk uavhengige, altså ikke mottatt offentlige midler.

Paret har siden da opprettet et eget fond, og har flere prosjekter på gang, blant annet innen veldedighet.