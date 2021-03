Ap-nachspielet sendes tilbake til politiet: – Ser frem til at det tas en beslutning

Politiet henla først saken etter at flere Ap-topper samlet seg til et nachspiel i en hotellsuite i Bodø. Nå sender statsadvokaten saken tilbake til politiet.

Det bekrefter statsadvokat Hilde Stoltenberg overfor TV 2.

– Jeg trenger flere opplysninger, blant vil jeg ha avhør av de som var der. Henleggelsen er omgjort i påvente av disse opplysningene, sier Stoltenberg.

Mandag i forrige uke ble det kjent at Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og sju andre hadde samlet seg til et nachspiel på et hotellrom i Bodø etter årsmøtemiddagen i Nordland Arbeiderparti.

Politiet opprettet sak mot politikerne, men saken ble raskt henlagt fordi politiet mente det var motstrid mellom nasjonale og lokale regler for regulering av arrangementer.

Stoltenberg sier hun ikke har vurdert henleggelsen politiet har gjort.

– Vet du hvorfor disse avhørene ikke ble gjort?

– Det får politiet svare for. Jeg har ikke vurdert det grunnlaget, sier Stoltenberg.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran tar statsadvokatens avgjørelse til etterretning.

– Så ser jeg fram til at det tas en beslutning om eventuell reaksjon, og er klar på at jeg skal behandles om alle andre. Vi burde uansett ikke møttes på denne måten, og jeg burde stoppet sammenkomsten da jeg var innom. Min beklagelse står fast, sier Skjæran.

