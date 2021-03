Ispropp kan skape flombølge

Rana kommune har fått varsel om at det har gått flere snøskred i turområdet Stormdalen ved Skarpneset i Rana kommune.

Skredene har mest sannsynlig gått i forbindelse med regnværet for et par uker siden, og dette har ført til at is og snø har demmet seg opp og samlet betydelige vannmasser innover dalen.

Ole Petter Rundhaug og kona Wenche Hjelmseth var i området torsdag 18. mars.

De har gått i dette området i 50 år og er kjent i området, men har aldri opplevd at det har dannet seg en lang innsjø på mange kilometer opp i gjennom dalen.

– Jeg stod å så rett inn i raset som er kommet ned fra fjellsiden. Det hadde gått et vått sørpeskred og det har vært store krefter i sving. Dette raset hadde laget en stor dam og deler av Stormdalen er oversvømt, beskriver Ole Petter Rundhaug.

Aldri opplevd før

Det er en rimelig trang dal så vannstanden kan stige raskt, spesielt nå når det kommer væromslag.

FRYKTER FLOM: Vannet stiger rast og nå kommer kraftig væromslag. Foto: Fjelltjenesten, Statskog

– Vi kun har lest om at noe slikt skal ha skjedd på 1800- og 1900 tallet. Det er rimelig spesielt at det skjer i år siden det er så lite snø i fjellet. Det er veldig spesielt å se at vannet steg, sier Rundhaug.

Statskog har vært på befaring i området og har observert at vannstanden bak dammen har økt.

– Det er ganske uvanlig at en ispropp har stått slik såpass lenge. Det er ingen som har vært inne i dalen siden forrige torsdag så vi vet ikke om hvor mye vannet har steget nå, sier Hans Moasveen, oppsynsmann hos Fjelltjenesten i Statskog.

Han er bekymret for at en bru kan bli tatt dersom det kommer en flom nedover dalen.

– Det er også en åpen fjellgård som turister bruker som vi er bekymret for, sier Moasveen.

Sterk vind og varme

Han håper at vannet finner veien ut under den harde isen som har dannet seg etter skredene.

TRANG DAL: Den nye innsjøen strekker seg over flere kilometer. Foto: Fjelltjenesten, Statskog

Det neste dagene blir det kraftig væromslag i store deler av Nordland med mye vind, plussgrader og kraftig nedbør.

Avdelingssjef for bydrift i Rana, Hanne Alvsing oppfordrer nå folk til å ikke oppsøke Stormdalen i tiden fremtid.

STORE SKRED: Statskog håper at vannet finner naturlige veier ut fra demningen. Foto: Fjelltjenesten, Statskog

– Dersom isdammen brytes, kan det utløse en flombølge ned mot Ranavassdraget. Vi ber derfor folk om å holde seg unna isen på Ranelva de nærmeste dagene, sier Alvsing.

Det bor ikke folk i dalen, men en eventuell flombølge vil komme ned mot Ranavassdraget.

– Vi vet ikke helt hva konsekvensene blir, men Ranavassdraget skal kunne tåle dette. Turfolk må holde seg unna området, sier Alvsing.