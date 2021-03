Uno-X får ros av rivalene - belønnes med prestisjeritt på rekke og rad

WorldTour-rittet Oxyclean Classic Brugge-De Panne 24. mars

24. mars WorldTour-rittet E3 Saxo Bank Classic 26. mars

Saxo Bank Classic 26. mars Scheldeprijs (kjent som «spurternes verdensmesterskap») 7. april

(kjent som «spurternes verdensmesterskap») 7. april Klassikeren Amstel Gold Race 18. april

Rittene over er bare noen av dem som venter Uno-X denne våren etter en oppløftende start på sesongen.

Seieren har uteblitt, men en rekke sterke resultater, og ikke minst den offensive tilstedeværelsen i ritt på høyt nivå, har gjort at arrangørene av noen av verdens største ritt gjør det de kan for å lokke det norske laget til startstreken sin.

– Man får invitasjoner når man har kjørt bra. Og jeg tror vi har fått som fortjent! Så får vi satse på enda flere resultater i tiden som kommer, sier Kristoffer Halvorsen.

– Veldig gøy og litt spesielt

Neste mulighet kommer allerede onsdag, i endagsrittet Oxyclean Classic Brugge-De Panne i Belgia.

Rittet blir altså første gang et norsk herrelag deltar i et ritt i det som kan kalles sykkelsportens verdenscup.

– Det blir veldig gøy. Det første norske laget som skal kjøre et WorldTour-ritt... Det blir veldig gøy og litt spesielt. Men for oss ryttere så er det «bare» et nytt sykkelritt, så jeg håper vi kan sitte igjen med et bra resultat. Det er målet vårt, sier Halvorsen.

Å spurte inn et resultat blir enklere sagt enn gjort mot ryttere som Sam Bennett, Pascal Ackermann og Arnaud Démare.

Halvorsen har imidlertid vist prov på at formen er på riktig vei med en 8.plass i Nokere Koerse og en 11.plass i Bredene Koksijde Classic.

De solide resultatene var kjærkomne for en rytter som har vært åpen på at det ble for lite trening og fokus i de første månedene av pandemien i fjor.

– Formen er veldig bra. Jeg har trent veldig bra i snart seks måneder nå. Så da begynner det å bli bra. Jeg merker at jeg mangler litt på slutten på løpene, men enda flere ritt kan forhåpentligvis trigge spurten min litt, forteller han.

Får skryt av rivalene

Halvorsen har, ikke uventet, vært en av spydspissene for laget så langt denne våren.

Det beste resultatet står imidlertid Rasmus Fossum Tiller for.

2.plassen hans i Le Samyn, like bak lynhurtige Tim Merlier, er det foreløpige høydepunktet for laget i gult og rødt.

Sykkelentusiaster fra både inn - og utland har uttrykt sin begeistring for det «nye» norske laget i sosiale medier, og Halvorsen forteller at det også har kommet lovord fra rivalene i feltet.

– Jeg opplever at vi stort sett får respekt. Og vi har fått tilbakemeldinger fra andre ryttere på at vi kjører sterkt og at vi har vært et bra kollektiv. Og måten vi kjører på. Mange forskjellige lag og sportsdirektører har sagt det til oss. Så det er veldig gøy, spesielt når man er et egentlig helt nytt lag på dette nivået. Det er viktig å ta med seg videre. Man får respekt av resultatene man klarer å kjøre inn.