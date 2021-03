Ble overrasket over egen reaksjon: – Aldri vært borti det før

Lørdag kveld var det klart for sesongens første dimmekamp i Kompani Lauritzen. De fire rekruttene med lavest sammenlagt poengsum etter rekruttperioden sto i fare for å ryke ut, hvorav tre av disse måtte pakke sekken og forlate Setnesmoen leir.

De fire med lavest ranking var NRK-profil Margrethe Røed (44), skuespiller Edward Schultheiss (44), TV-profil og samfunnsdebattant Faten Mahdi Al-Hussaini (26) og radio-profil Vida Lill Berge (31). Etter tre ulike oppgaver endte det med at Schultheiss, Al-Hussaini og Berge måtte forlate konkurransen.

– En stor skuffelse

Berge la overhodet ikke skjul på at det var kjipt å ryke ut først da TV 2 snakket med 31-åringen like etter dimmekampen.

– Det å ryke under første dimmekamp er selvfølgelig en stor skuffelse. Jeg skulle gjerne vært med lenger, sier en gråtkvalt Berge.



Se utslått-intervjuet med Vida Lill her:

Schultheiss skulle i likhet med Berge ønske at oppholdet varte litt lenger. 44-åringen føler han hadde mer igjen å bevise – både overfor seg selv, og alle de andre i leiren.

– Jeg ble jo med for å finne en bedre versjon av meg selv, og det føler jeg vel egentlig ikke at jeg har klart helt. Jeg skulle ønske jeg fikk vist at jeg også er god på ting, også skulle jeg gjerne utforsket «kjelleren» mer, for der er det mange etasjer jeg ikke har vært nedi ennå, sier han til TV 2 på telefon.

UTE: Vida Lill Berge og Edward Schulteiss tok exiten med et smil. Foto: Matti Bernitz

Følte seg som en vinner

I motsetning til de to andre, sier Al-Hussaini at hun etter dimmekampen merket at det var riktig tidspunkt å forlate Setnesmoen.

– Da jeg gikk ut derfra, så følte jeg meg på toppen av verden. Jeg hadde allerede vunnet, sier Al-Hussaini.

RØK UT: Faten Al-Hussaini prøvde å klamre seg til en fortsettelse i Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz

26-åringen forklarer utsagnet med at hun allerede hadde overvunnet mange personlige barrierer, og at hun anså hver eneste time inne på Setnesmoen som eksponeringsterapi.

– Jeg ga meg aldri, og det er jeg stolt av. I dag, et halvt år senere, tenker jeg jo at jeg gjerne skulle opplevd litt mer, men der og da var det riktig for meg at oppholdet var over. Jeg ga meg på topp, forklarer hun.

Overrasket over egen reaksjon

I lørdagens program ble rekruttene virkelig satt på prøve. Med kun en smil-sjokolade å gå på, gjennomførte de øvelser som tæret både på kropp og psyke.

For Schultheiss ble det også et møte med en fobi han ikke visste at han hadde. Da rekruttene skulle legge på svøm i iskaldt vann og dykke tre meter ned etter en nummerlapp, strittet både kropp og hode imot for drammenseren.

Se klipp av Schultheiss' reaksjon i videovinduet i toppen av saken.

FRYKT: Edward Schultheiss prøvde å gjennomføre, men måtte trekke seg. Foto: Matti Bernitz

– Jeg visste ikke at jeg hadde en sånn frykt. Oppgaven var jo tydelig, jeg visste veldig godt hva jeg skulle gjøre og at sikkerheten var ivaretatt, men jeg fikk det ikke til. Panikkangsten meldte seg i stedet, forklarer han.

44-åringen var så redd at han ble uvel. Hvorfor han reagerte slik, aner han ikke.

– Jeg har aldri vært borti det før. Jeg har heller ikke opplevd noe som kan ha gitt meg fobi mot å dykke, men jeg ble veldig redd og det var en skikkelig ekkel opplevelse, sier han.

UVEL: Rekrutt nummer 63 forteller om en ekkel opplevelse. Foto: Matti Bernitz

Helt grusomt – og helt fantastisk

Til tross for at de flere ganger ble pushet til bristepunktet, er samtlige dimittenter enige om at Kompani Lauritzen har vært en opplevelse for livet.

– Du går fra himmel til helvete på to minutter. Det har vært intenst, det har vært lærerikt. Det har vært helt grusomt – og helt fantastisk, sier Berge.

– Jeg hadde gjort det 100 ganger om igjen, konstaterer Faten.

HÅND I HÅND: Carl Martin Eggesbø og Faten Al-Hussaini på vei opp Rampestreken. Foto: Matti Bernitz

Reality-debutant Schultheiss berømmer opplegget og menneskene han ble kjent med underveis.

– Jeg er glad for at jeg går ut sammen med noen, for det gjør det litt lettere. Man blir veldig glad i folk, både de andre kjendisene og de i befalet. Befalet var helt fantastisk. Alle skal ha det til at de er så sure og kjeftete, men jeg må si at jeg gjerne skulle vært og «lekt» mer sammen med dem. De var kjempekule, avslutter Schultheiss.

Nå er rekruttperioden i Kompani Lauritzen over, og kjendisene får tilbake navnene sine idet de nå blir aspiranter. Ulrikke Brandstorp ble sesongens første korporal, og må ta litt ekstra ansvar for at troppen gjør det de skal.

KJEMPER VIDERE: Elleve deltakere kjemper videre om å vinne Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz

