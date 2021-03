Ødegaard: – Spillerne ønsket en Qatar-markering

Se Norge - Gibraltar på TV 2 og TV 2 Sumo onsdag kl. 20.00

De siste ukene har det blitt debattert om Norge bør boikotte Qatar-VM eller ei.

Foran onsdagens TV 2-sendte landskamp mot Gibraltar vil spillerne komme med en markering.

– Ja, det mange spillere som interesserer seg og bryr seg og har et ønske om å bidra på en god måte. Det er noe hele laget står inne for og har lyst til, sier Ødegaard, som imidlertid er ordknapp om hvilken markering som kommer.

– Det får tiden vise. Dere får se kampen, sier Ødegaard hemmelighetsfullt.

Heller ikke landslagssjef Ståle Solbakken vil røpe hvilken markering folk kan vente seg.

– Vi har noen konkrete ting, men time will show. Tiden vil vise, sier han.

– Vi ønsker å presse FIFA til å være enda mer direkte og hardere mot myndighetene i Qatar. Det vil være et ekstremt fokus på mesterskapet. Det er derfor diskusjonene kommer nå med mer styrke. Det er for å sette et enda hardere fokus, slik at FIFA kan i enda større grad være røffere og tøffere i kantene. De må stille krystallklare krav, sa landslagssjefen videre.

Han garanterte også at det vil skje noe fra landslagets side.

Diskuterte Qatar i én time

Solbakken opplyser at spillerne diskuterte Qatar-saken i én time i går kveld.

– Vi hadde en veldig fin time i går der vi var sammen etter den taktiske gjennomgangen og hadde spist middag. Vi hadde en time med Qatar-diskusjoner, der spillerne fikk komme med sine erfaringer, opplevelser og tanker. Det samme gjorde støtteapparatet. Vi brukte også ekspertise via Teams, slik at de kunne spørre dem som har et enda bredere kunnskapsgrunnlag om ting de lurte på, og som de ønsket en utdypende forklaring på, opplyste Solbakken.

Solbakken la samtidig ikke skjul på at han er mektig imponert over det landslagets nye kaptein, Martin Ødegaard, har vist for Arsenal den siste tiden.

Men da Solbakken ble spurt om å beskrive Ødegaard som type på tirsdagens pressekonferanse, ble han ørlite brydd.

– Det blir jo litt kleint, for han sitter jo to meter bortenfor her, gliste Solbakken, før han slo fast:

– Han er en klok fotballspiller, både individuelt på banen, og som lagspiller. Den kombinasjonen er ganske sjelden. I tillegg kommer tilliten han har i spillertropp og støtteapparat, roste Solbakken.

Ødegaard svart med å gi landslagssjefen ros.

– Han er veldig klar og tydelig på det han ønsker, og lett å forstå når han forklarer og snakker, mente han.

PÅ TRENING: Norge på trening i Spania. Foto: Geir Olsen

Varsler toppet lag mot Gibraltar

Norges nye landslagssjef kommer ikke til å hvile friske spillere i sin første kamp som landslagssjef.

Han vil ikke bruke den kampen som en «gjennomkjøring», men vil stille best mulig mannskap.

– Om alle er klare for å spille, kommer vi til å spille med det laget vi mener har størst sannsynlighet for å vinne, sa Solbakken.

Han har vært på samling med laget i bare to dager og har ikke rukket å drille så mye.

– Vi hadde en liten taktisk gjennomgang i går, og så må vi ta det ut på treningsbanene i dag. Men fortsatt er det mange som er på andre dagen (uten kamp), så vi må være forsiktige. De skal kunne løpe på onsdag, sa landslagssjefen.

Han har ikke startelleveren klar i hodet og antydet at han kommer til å trenge dagen og natten på å tenke ferdig.

– Jeg har ikke fått de siste rapportene fra det medisinske teamet ennå. I tillegg har vi en trening i dag (tirsdag), og det er den første der alle er på plass sammen.

Hyllet Braut Haaland

Ødegaard tok seg tid til å hylle stjerneskuddet Erling Braut Haaland, som det knyttes store forventninger til foran de kommende landskampene.

– For min del handler det om å fôre ham (Haaland) så mye som mulig. Så jeg vet jeg at han stort sett setter ballen i mål når han får muligheten. Vi hadde en fin «connection» mot Romania (3-0 i november), så vi får prøve å bygge videre på det, sa Ødegaard før han minnet om:

– Det er elleve mann utpå der, ikke bare Haaland og meg.

Han og Haaland er en del av en gyllen generasjon som forhåpentlig kan føre Norge til det første mesterskapet på herresiden på 22 år. Haaland var ikke engang født da Norge spilte EM-fotball i 2000.

– Han er absolutt blant de beste i verden. Det han har gjort, snakker for seg selv, sa Ødegaard om lagkameraten.

Norge, Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og den nye landslagssjefen Ståle Solbakken møter Gibraltar borte onsdag, Tyrkia i Spania lørdag og Montenegro borte neste tirsdag. Alle kampene sendes på TV 2 og TV 2 Sumo.