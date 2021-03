Nå skal Sommerhytta-vinneren jobbe for TV 2

Fjorårets Sommerhytta-vinner Levi Try (24) har vært et kjent fjes i DNB Ung sine sosiale kanaler. Nå skifter han beite.

Sammen med kjæresten Øyunn Krogh (25) vant Levi Try (24) fjorårets sesong av TV 2-programmet Sommerhytta mot alle odds.

Paret, som kun hadde vært sammen i fire måneder da Try meldte dem på, hadde verken erfaring eller kunnskap om å bygge en hytte. Etter ti intense uker klarte likevel paret å klatre helt til topps i konkurransen.

SJOKKERT: Øyunn Krogh og Levi Try ble sjokkert da programleder Guri Solberg avslørte at de var vinnerne av Sommerhytta 2020. Foto: TV 2

Etter seieren har både Krogh og Try skaffet seg en solid fanskare i sine sosiale kanaler. Allerede før fjorårets sesong av Sommerhytta begynte å gå på TV-skjermen, hadde Krogh blitt stor på appen TikTok.

Try på den andre siden har blitt en kjent fjes i DNB Ung, hvor han deler tips og triks om sparing for unge voksne.

Nå skifter Try derimot beite.

– Tenkte det var kjørt

Ved siden av å produsere medieinnhold i DNB Ung sine sosiale kanaler, er Try også en real sportsidiot, ifølge han selv.

Det har ført til at han denne sommeren skal jobbe i TV 2 Sporten, i Oslo.

– Det blir veldig spennende. Jeg gleder meg veldig, forteller han når TV 2 ringer han.

At jobben skulle bli hans ble han overrasket over, ettersom søknadsprosessen ble en noe humpete affære.

– Jeg sendte inn en ganske klein søknad, men glemte jeg å få med en del av søknaden. Jeg fikk ettersendt det, men det var fryktelig kleint. Da tenkte jeg at det var ganske kjørt, men så fikk jeg komme på intervju. Det gikk veldig fint, og litt senere fikk jeg beskjed at jobben var min, sier han.

Sportsidiot

I høst startet Try på en bachelor i krig og konfliktstudier. Det har han derimot trappet ned på, til fordel for å jobbe mer. At han nå skal jobbe med sport gleder han seg stort til.

– Sport er vel én av de tingene jeg har god kunnskap om, og som jeg synes er morsomt. Jeg er skikkelig sportsidiot, forteller han.

Selv har han drevet med skiskyting i mange år, samt fotball.

– Så har jeg alltid hatt lyst til å jobbe med TV, og særlig sport. Jeg tror dette blir veldig gøy, med mange ulike arbeidsoppgaver.

Sjonglere

På grunn av koronapandemien har en rekke store sportsarrangement blitt utsatt. Try gleder seg til at arrangementene forhåpentligvis skal gå av stabelen denne sommeren.

– Det skjer mye i sportsverdenen, så det blir sikkert nok å dekke, forhåpentligvis.

Til tross for at han skal vie oppmerksomheten sin til sportens verden, er han likevel ikke ferdig i DNB.

– Jeg tar det litt som det kommer, men jeg håper at jeg skal klare å fortsette med DNB Ung på si. Om muligheten byr seg på mer i TV 2, så får jeg ta det valget da i så fall, sier han.

– God egenskap

Redaksjonssjef i TV 2 Sporten, Elin Flaglien Borud, er svært glad over å få med Try på laget.

– Vi gleder oss veldig til å få med Levi på laget! Han gjorde et veldig godt inntrykk i intervjuet, og nevnte ikke at han hadde en fortid i «Sommerhytta». Det mener jeg er en god egenskap hos Levi, og vi har absolutt ikke valgt å gi han sommerjobb fordi han er et kjent fjes for mange, skriver Flaglien Borud i en e-post til TV 2.

Hun peker blant annet på Try sin allsidige idrettsbakgrunn, lidenskapen hans for idretten, og hans kompetanse innen innholdsproduksjon, rettet mot en yngre målgruppe, som en fordel.

– Levi kommer til å jobbe som sommervikar i TV 2 Sporten fra juni til august, og vi ser frem til å bli bedre kjent med han i sommer.

Den nye sesongen av Sommerhytta har premiere 5. april på TV 2 og TV 2 Sumo.