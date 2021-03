Frykter masseoppsigelser etter salgsstans: – Forjævlig

Saken oppdateres

Bergen Engines-eier Rolls Royce sier en uttalelse at regjeringens stans av salget av motorfabrikken til russisk-kontrollerte TMH International skaper «betydelig usikkerhet» for de 900 ansatte ved fabrikken på Hordvikneset.

I en uttalelse skriver de at de har samarbeidet med norske myndigheter hele veien, men at de står fast på målet om selge fabrikken utenfor Bergen for minst to milliarder pund.

– Vi vil be om assistanse fra myndighetene for å raskt finne et annet alternativ som kan gi Bergen Engines en investering som trengs for fremtiden, og som er passende for Rolls Royce skriver talsperson i Rolls Royce, Richard Wray.

– Forjævlig

Tillitsvalgt Roar Abrahamsen i Fellesforbundets avdeling fem i Bergen, er sterkt kritisk til at ikke myndighetene har en klar plan B. Tirsdag ble det klart at regjeringen stanser salget av Bergen Engines, etter sterkt press fra Stortinget.

– Det er forjævlig. Det er tafatt og pinlig, og skaper stor usikkerhet. Vi frykter dette kan føre til masseoppsigelser, sier Abrahamsen til TV 2.

Vil ikke kommentere statlig salg

TV 2 har spurt Rolls Royce om de mener at den norske stat kunne vært en interessant eier av den omstride motorfabrikken.

– Vi vil ikke spekulere i ulike alternativer, og vi vil ikke kommentere før en løsning er funnet. TMH International var villig til å investere langsiktig i Bergen Engines, og alternativet som vi nå må finne må være tilsvarende, sier talsperson Richard Wray.



Han legger til at han ikke ønsker å «skylde på noen».

– Det norske myndigheter som selv avgjør hva som er best i henhold til norske interesser, sier han.

Redegjorde i dag

Den 4. februar kunngjorde britiske Rolls Royce at de har signert en avtale om å selge motorvirksomheten Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International for 1,6 milliarder kroner.

En av kundene til Bergen Engines har vært det norske Sjøforsvaret.

– Et salg ville ha styrket russiske militære kapabiliteter på en måte som klart ville vært i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser, sa Mæland da hun redegjorde for saken i Stortinget tirsdag.

– Tatt på største alvor

Der opplyste hun at regjeringen i lengre tid har jobbet med saken etter at de i desember ble kjent med at nåværende eier Rolls-Royce ville selge Bergen Engines til et selskap innunder russiske TMH Group.

– Vi er kjent med at TMH Group har forbindelser til russisk myndigheter. Dette er en problemstilling som regjeringen har tatt på største alvor. Vi har jobbet over tid med å kartlegge alle sider av salget, sa Mæland, som bekreftet at salget blir stanset i medhold av sikkerhetsloven §2-5.

Dette er en generalklausul i sikkerhetsloven av 2019, som gjør det mulig for regjeringen å gripe inn dersom de mener at en aktivitet, som for eksempel en virksomhetsoverdragelse, medfører en risiko mot rikets sikkerhet.