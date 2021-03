Koronapass blir sentralt når Danmark åpner opp – dette er datoene

I motsetning til Norge, hvor vi har rekordmange smittede, og tiltagende strenge restriksjoner, er Danmark klar for å åpne opp samfunnet.

Få innleggelser

Årsaken er at de har stabile smittetall, kontroll på den britiske mutasjonen, og lave innleggelsestall på sykehus, skriver direktør for Statens Serum Institut (SSI) Henrik Ullum, på Twitter.

1/7 Lige nu forhandler landets politikere om en gradvis genåbning af Danmark. Det er glædeligt og kan kun lade sig gøre fordi vi har nogenlunde stabile smitte og indlæggelsestal. Nedenstående graf viser udviklingen justeret for antal tests. pic.twitter.com/w5JuGHz8JA — Henrik Ullum (@henrik_ullum) March 20, 2021

Danmark har hatt svært strenge restriksjoner lenge. Men nå skal ulike bransjer åpne opp i 14-dagersintervaller som starter etter påske.

Koronapasset kommer til å ha en sentral rolle i gjenåpningen. Danskene må vise til en negativ koronatest, at man er vaksinert, eller påvise at man har vært gjennom koronasykdom for å kunne delta aktivt i samfunnet. Det er i tillegg påbud om munnbind eller visir.

Med få unntak skal det danske samfunnet åpnes helt igjen når alle innbyggere over 50 år er vaksinert, opplyser statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse sent mandag kveld.

Frisører åpner etter påske

Etter påske, nærmere bestemt 6. april, får yrkesgrupper som frisører, fysioterapeuter, massører og tatovører igjen ta imot kunder.

Fra 13. april kan det som omtales som «mindre kjøpesentre» åpne dørene igjen, mens større kjøpesentre og varehus må vente til 21. april med å åpne.

Også skolene åpner mer etter påskeferien. Partiene i Folketinget er enige om at elever i 5. til 8. klasse på Sjælland, Jylland og Fyn skal få komme oftere på skolen. Det samme gjelder ungdomsskoleelever som ikke er avgangselever.

Det er kun elever på Bornholm og landets andre ikke-brofaste øyer som får komme tilbake til skolen for fullt.

21. april

De store kjøpesentre kan åpne opp. Dessuten kan utendørsservering på restauranter, kafeer, museer og biblioteker ta imot gjester som viser koronapass.

Barn og unge under 18 år skal få drive med idrett uten å vise til koronapass.

6. mai

Restauranter åpner for innendørs servering. Det samme gjelder kafeer, konferansesenter, spillesteder, teatre og kinoer.

Innendørs idrett åpnes for de som har koronapass. De under 18 år er untatt fra dette kravet.

21. mai

Danmark åpner opp for de siste idretts- og fritidsaktivitetene. Kravet er å vise fram koronapass.

Det samme gjelder fornøyelsesparker, dyrehager, lekeland med mer.

Myndighetene presiserer at dette er en plan som forutsetter at vaksineprogrammet går som planlagt, og at det ikke blir en plutselig oppblomstring av smitte.

Det vil hele tiden være krav til smitteforebyggende tiltak.