NVE ikke godt nok forberedt på dataangrep mot strømforsyningen

Det kommer frem i en fersk rapport.

Riksrevisjonen konkluderer med at NVE ikke i tilstrekkelig grad har påsett at det er god beredskap for å håndtere IKT-angrep i kraftforsyningen.

De skriver at NVEs styring og oppfølging av arbeidet med IKT-forsyning i kraftforsyningen er svak. Til tross for NVE har skjerpet kravene til IKT-sikkerheten, mener Riksrevisjonen at de ikke har fulgt opp med tilstrekkelig veiledning.

– Alvorlig

Riksrevisjonen mener også at det er svakheter med NVEs arbeid med overvåkning, varsling og beredskap ved IKT-hendelser.

– Etter Riksrevisjonens samlede vurdering er det alvorlig at Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) ikke i tilstrekkelig grad har påsett at det er god beredskap for å håndtere IKT-angrep i kraftforsyningen, heter det i rapporten.

Alvorlig er den nest høyeste graden av kritikk Riksrevisjonen kan komme med. De bruker også sin svakeste grad av kritikk, «kritikkverdig», om fem punkter i rapporten.

– Det er alvorlig når vi vet at risikoen for dataangrep i strømforsyningen øker. Hvis vi ikke tar dette på alvor nå, kan det komme et angrep som vil få fatale konsekvenser, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Vil følge opp

NVE sier at de vil se nærmere på innholdet i rapporten, og følge opp anbefalingen som gjør at de kan bidra til at den norske kraftforsyningen fortsetter å ha et høyt sikkerhetsnivå.

– Vi er fornøyde med at Riksrevisjonen trekker frem at det på flere punkter gjøres et godt arbeid med datasikkerhet i kraftforsyningen, og så vil vi følge opp forslagene til forbedringstiltak sier Ingunn Åsgard Bendiksen, direktør for Tilsyn- og beredskapsavdelingen i NVE.