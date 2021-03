Politiet har påbegynt avhør med Erna Solberg om Geilo-turen

– Både Finnes og Solberg har vi nå påbegynt avhør av, sier Per Morten Sending i politiet i Buskerud til TV 2.

Sending leder seksjon for påtale i geografisk driftsenhet Buskerud.

Avhørene er ikke formelt avsluttet, og de skal ha nye samtaler med politiet, opplyser han. Sending vil ikke gi detaljer om hva som har kommet frem i avhørene og hva som gjenstår, men sier:

– Et hvert avhør krever en viss prosedyre før de avsluttes. Det skal være en gjennomlesning og det skal skrives under.

Vil bli ferdig denne uka

Det var i forrige uke at statsminister Erna Solberg beklaget at hun og familien ved to anledninger på vinterferie på Geilo brøt regler og smittevernanbefalinger. Det var NRK som først meldte om saken. Samme mediehus skriver at Solberg nå har status som mistenkt i saken.

Politiet har i helgen har gjort undersøkelser og snakket med vitner, om begge episodene.

Sending forteller at politiet etterforsker saken videre, og har en ambisjon om å bli ferdig i løpet av uka.

– Men tida løper ganske fort, sier Sending.

TV 2 kunne melde allerede i går at Solbergs ektemann Sindre Finnes hadde vært i avhør.

Ordknapp ektemann

Finnes er i dag ordknapp om både avhøret og feiringen på Geilo.

– Kan jeg stille deg noen spørsmål om Geilo-saken?

– Nei

– Vil du si noe om hvordan det var i avhør i går?

– Ingen kommentar.

Via sin statssekretær Rune Alstadsæter gir Solberg beskjed om at hun ikke vil kommentere etterforskningen.