Klinikker opplever massiv økning i plastisk kirurgi: Her er årsakene

Hjemmekontor og videomøter på Teams og Zoom har blitt en stor del av hverdagen siden pandemien startet. Vi sitter stadig mer hjemme og bruker store deler av tiden foran skjerm og kamera.

Effekten av dette har vært stor for flere klinikker i Norge - både for større inngrep, men også for mindre.

Spesialist i plastikkirurgi Tine Sælensminde Wingsternes og Aleris opplever at flere henvender seg for konsultasjonstimer. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det har vært en jevn økning under koronapandemien. Hos oss har vi sett en økning opp mot 20 prosent for de fleste inngrep, forteller Tine C. Sælensminde Wingsternes, spesialist i plastikkirurgi for Aleris i Bergen.

TV 2 har vært i kontakt med flere klinikker i Norge. Samtlige opplyser at økningen av kosmetisk kirurgi har vært på alt fra 20 til 40 prosent. Også flere henvender seg til klinikkene for konsultasjoner.

– Enkelte nevner at de blir mer oppmerksom på eget utseende under Teams- og Zoommøter og derfor legger merke til ting de ikke har sett tidligere, forteller Sælensminde Wingsternes.

Årsakene til økningen

TV 2 har spurt over elleve klinikker i Norge om hva som er årsakene til den store økningen i kosmetisk kirurgi under pandemien. Her er svarene som går igjen:

Stadig flere har bedre tid, er hjemme og har hjemmekontor. Flere har tenkt over å utføre inngrep over lengre tid, men har først både tid og mulighet nå.

Flere ser seg selv på videmøter.

Folk reiser mindre - noe som igjen kan gi bedre økonomi, mer tid og mulighet.

Færre reiser til utlandet for å operere på utenlandske klinikker.

Tidligere har kosmetisk kirurgi vært unntatt moms. Fra 2021 ble det 25 prosent dyrere med kosmetisk kirurgi. Noen opplyser likevel at prisene ikke har skremt vekk pasientene.

– Det er uansett viktig for oss å sette oss inn i motivasjonen for inngrepet og forstå bakgrunnen for at pasienter kommer til oss. Det er ikke slik at vi opererer hvem som helst, forteller kirurgen.

TEAMS OG ZOOM: Amerikanske medier omtaler fenomenet som «The Zoom Boom». Her er et illustrasjonsbilde fra et TV 2-møte. Foto: Frode Hoff / TV 2

Derfor opererte de

Seksbarnsmoren Marie Therese Frette (41) er en av dem som har operert inn implantater i puppene under pandemien, men også fylt både fillers og botox i ansiktet.

– Jeg fylte fillers for å få større lepper. Det er ikke noe å legge skjul på selvfølgelig. Men da jeg la inn silikon i puppene, var det på grunn av helseproblemer. Jeg har født seks barn, så det sier kanskje litt at det vil henge litt, forteller Frette, som legger til at hun tar botox mot migrene.

Seksbarnsmoren forteller at koronapandemien har ført til mer isolasjon - og dermed mer tid til å bli bevisst på eget utseende.

– Det blir større fokus på utseende fordi man har mer tid til å tenke. Samtidig har man mer å rutte med fordi det ikke blir så mange reiser.

FYLLER FILLERS: Marie Therese Frette på besøk hos Clinique Bellevue i Stavanger. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Hadde du gjort alle disse behandlingene hvis det ikke hadde vært for korona?

– Nei. Kanskje ikke.

TV 2 har snakket med flere som har operert under pandemien. Flere ønsker å være anonyme i frykt for å bli hetset.

«For meg så startet det med uskyldige endringer som vippeextensions og tatoveringer. I ettertid har det blitt både fillers og silikon» - Kvinne (24).

CLINIQUE BELLEVUE: Marie Therese Frette fyller botox på grunn av medisinske årsaker - nemlig mot migrene. Foto: Frode Hoff / TV 2

«Planen min er å operere brystene mine. Jeg har hatt et ønske om dette i mange år, men føler pandemien har vært den rette tid til dette» - Kvinne (31).

«Jeg kjenner meg veldig igjen i Teams-biten. Når man sitter dag inn og dag ut på hjemmekontor, blir man mer bevisst over ting man aldri har tenkt over tidligere» - Kvinne 35.

Psykolog: Derfor tenker vi slik

Psykologspesialist Tommy Sotkajærvi for IPR Oslo forteller at mennesker ofte får mer tid til å tenke når man sitter hjemme store deler av dagen.

– Hvor mye tid vi bruker på sosiale medier, korrelerer med økt grad av depresjon, angst, ensomhet, fiendtlighet - men også narsissisme. Depresjon, angst og såkalt patologisk narsissisme er videre forbundet med negativt kroppsbilde. Det å fikse på utseende kan derfor oppleves som en «løsning» på dette.

ZOOMEFFEKT: Psykologspesialist Tommy Monsen Sotkajærvi kan forstå at man kan bli i overkant selvbevisste under pandemien. Foto: Simen Askjer / TV 2

På sosiale medier vil man kunne ha kontroll over det man deler - i motsetning til videokonferanser, ifølge psykologspesialisten.

– Når man deler bilder på sosiale medier, kan man alltid posere eller legge på et filter. Du har full kontroll over situasjonen. Det kan man ikke på videokonferanser. Derfor er det vanlig å bli mer bevisst over ting man kanskje ikke tenker over ellers, som for eksempel en sinnarynke.

Tror etterspørsel reduseres

Tine Sælensminde Wingsternes utfører et kirurgisk inngrep ved Aleris i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Kirurg Tine Sælensminde Wingsternes og flere kirurgkolleger tror etterspørselen kanskje vil reduseres etter korona.

– Det kan hende at etterspørselen reduseres mer når folk lever mer, reiser mer og bruker mer penger. Men de pasientene som har behov for et kirurgisk inngrep bør fortsatt velge en erfaren klinikk i Norge og ikke reise utenlands.

– Det er blant annet viktig for å sikre god kommunikasjon med kirurgen, nødvendig oppfølging etter inngrepet og unngå risiko i forbindelse med multiresistente bakterier, avslutter hun.