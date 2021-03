Fra begge ender av den politiske skalaen trekkes et lettelsens sukk over at regjeringen har besluttet å stanse salget av motorfabrikken Bergen Engines.

– Det er betryggende at regjeringen stopper salget. Nasjonale sikkerhetsinteresser ville blitt truet ved et eventuelt salg, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes til NTB.

Han tror det neppe er siste gang Russland vil vise interesse for norske høyteknologiske bedrifter.

– Sikkerhetsloven viser seg effektiv for å avdekke og forhindre salg av virksomheter som ikke må komme på hender til land Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med, sier han.

Frp: Regjeringen har forsømt seg

Frps Christian Tybring-Gjedde sier han er glad for at regjeringen har snudd.

– Det viser at Stortingets rolle som vaktbikkje har fungert. Men regjeringen har forsømt sin aller viktigste rolle. Det i seg selv er svært dramatisk. At regjeringen har brukt fire måneder på vurderingen, er et faresignal, mener han.

Rød-leder Bjørnar Moxnes mener det var på høy tid at salget ble stanset.

– Regjeringen burde gjort dette for lenge siden. Nå frykter jeg at den klønete håndteringen og uthalingen av saken truer Bergen Engines' videre eksistens, sier han og påpeker at motorfabrikken er Norges eneste i sitt slag.

– Det er snakk om 750 verdifulle industriarbeidsplasser og et unikt kompetansemiljø Norge er avhengig av, sier han.

Ikke trygg

MDG mener på sin side at regjeringen har slept beina etter seg i saken.

– Jeg føler meg på ingen måte trygg på at de har gode nok rutiner for å følge med på nye sikkerhetsrisikoer. Dersom ikke pressen og en kritisk opposisjon hadde tatt opp denne saken, er jeg redd for at Norge kunne endt opp med å forære russerne sensitiv informasjon, sier nestleder Arild Hermstad.

