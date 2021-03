Gabrielsens familie hadde på forhånd bestemt at seremonien skulle være privat, kun med familie og spesielt inviterte gjester til stede. Blant dem flere fremtredende politikere og fagforeningsledere.

På grunn av smittevern var det kun 30 personer til stede under bisettelsen, men det hele ble også strømmet på LO sine hjemmesider. Arve Tellefsen spilte under seremonien i kirken og Tone E. Braaten sang.

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre har tidligere omtalt Gabrielsen som en av sine nærmeste politiske venner. Han var tydelig preget da han holdt sin minnetale i kirken.

– Du var en ruvende LO-leder, en stødig tillitsmann, en klok og varm venn og en omsorgsfull familiemann. Du var- og er fortsatt så mye for så mange. Derfor er savnet så stort når du ikke er blant oss mer, derfor så føler vi også på takknemlighet i dag og tenker på alt vi har å takke for den tiden vi hadde sammen, sa Støre.

Støre berømmet arbeidet Gabrielsen la ned for LO sine medlemmer, senest under det siste året med pandemi.

– Han var tillitsmann i tykt og tynt. Som LO-leder var han akkurat der han skulle være, akkurat der han hørte til, akkurat der han fortsatt skulle vært, sa Ap-lederen.

– Det finnes et hedersord i arbeiderbevegelsen. Det handler om å være hel ved. Hans-Christian var det, hel ved. Han visste hvem han var til for og han visste hvor han kom fra, sa han.

– En veldig viktig fyr

Statsminister Erna Solberg var også til stede for å delta i bisettelsen.

– For det første er dette en utrolig trist dag å stå her på. At en så ung mann har falt fra midt i toppen av livet sitt. Det er verst for familien, men det er vondt for resten av samfunnet også, sa Erna Solberg.

Hun var tydelig på hvilken viktig rolle Gabrielsen har hatt for LO.

– Hans-Christian var en veldig fin fyr, men har også en veldig viktig fyr, fordi LO er en viktig organisasjon. Han ledet det på en måte der han tok ansvar for helheten, sa statsministeren.

BEGRAVELSE: Tirsdag møtte flere profilerte politikere, samt Hans-Christian Gabrielsens familie og nære venner opp for å ta farvel med LO-lederen. Foto: Erik Edland / TV 2

Solberg trekker også frem et minne om Gabrielsen, som ikke stammer fra livet i politikken og organisasjonslivet. Statsministeren minnes hans glede over å spille trommer.

– Og gleden av å spille trommer da. Vi var på åpningen av Notodden Bluesfestival for noen år siden. Jeg åpnet han spilte trommer. Da så man en annen side av han enn man så i møterom og i diskusjoner, sa Solberg.

Statsministeren holdt også en minnetale om Gabrielsen under bisettelsen.

Vil fortsatte Gabrielsens arbeid

Da Hans-Christian Gabrielsen gikk bort, var det Peggy Hessen Følsvik som tok over ledervervet i fagforeningen. Hun var også til stede under bisettelsen.

– Vi har vært veldig preget av både det sjokket det var å få vite at han hadde gått bort, men også stor sorg har preget oss gjennom disse dagene, sa den nåværende LO-lederen på kirketrappen før bisettelsen.

– Hvordan blir det å overta etter en sånn mann?

– Det har jeg nesten ikke begynt å tenke på. Nå skal vi bruke dagen i dag til å ta farvel med Hans-Christian og sørge over at han har gått bort. Så må vi fortsette på det viktige arbeidet som Hans-Christian har stått i spissen for, sier Hessen Skjølsvik.

BISETTESLE: Yngve Hågensen sier han ble sjokkert da han fikk overbrakt dødsbudskapet. Foto: Erik Edland / TV 2

– Døde så alt for tidlig

En annen som har vært en god venn av Gabrielsen gjennom mange år, er fagforeningsmannen Yngve Hågensen (Ap). Han var også tilstede i Røyken for å overvære LO-lederens begravelse.

– Hva har LO tapt med Gabrielsens bortgang?

– Det er imponerende det han har gjort. Det er imponerende å se den fine omtalen han har fått i ettertid fra alle miljøer, ikke bare internt. Han har fått et ord på seg at han var trygg, at han ville noe og at han stod på som bare pokker, sa tidligere leder for Landsorganisasjonen, Yngve Hågensen til TV 2.

Han sier han ble svært overasket og lei seg da han fikk overbrakt dødsbudskapet.

– En fantastisk flott fyr som døde så alt for tidlig. Det føles så meningsløst for han hadde de beste årene foran seg, sa Hågensen.

NÆR VENN: Leder for Fellesforbundet, Jørn Eggum sier han og Gabrielsen hadde et nært forhold, både privat og i yrkeslivet. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg føler på en tomhet

En som også var til stede under bisettelsen tirsdag, var fagforeningsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet. Han hadde kun gode ord å komme med om Gabrielsen.

– En fantastisk flott fyr som døde så alt for tidlig. Det føles litt meningsløst for han hadde de beste årene foran seg. Jeg har mistet en nær venn som jeg har hatt et tett samspill med i over 20 år, sa Eggum.

Han husker hvordan deres roller i LO og Fellesforbundet gjorde at de hadde hyppig kontakt, og at de utviklet et vennskap.

– Vi har hatt mange jern i ilden både privat og yrkesmessig. Dette er bare trist. Jeg føler på en tomhet, sa Fellesforbund-lederen.

Saken oppdateres.