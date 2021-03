Flere åpner for å reise bort om regjeringen ikke åpner opp

Sju klubber i Eliteserien, tre i Obos-ligaen og fem i Toppserien er rammet av treningsnekt. Noen åpner for å reise bort for å trene, mens andre mener det er uaktuelt ikke å være med på dugnaden i Norge.

Med Eliteserie-starten fremdeles planlagt til 2. mai byr treningsnekten på store utfordringer for sju av klubbene på det øverste nivået.

Håper på lettelser

Frem til 11. april er det ikke lov for klubbene i Viken-område å samles for fellestreninger. En krevende smittesituasjon gjør at også Sandefjord, Bodø/Glimt og FK Haugesund har fått treningsnekt som følger av lokale restriksjoner.

Glimt, som ville blitt rammet av restriksjonene i Bodø kommune, har allerede reist utenlands for å trene og spille kamper. Det kan bli en realitet for flere av klubbene om regjeringen ikke lemper på restriksjonene for elitefotballen.

– Vi håper at det skal komme innstramminger i smittevernet som gjør det mulig å trene med et strengere testregime. Vi håper at myndighetene gir oss mulighet til å trene hjemme, selv om vi er underlagt tiltaksnivå 5A. Så lenge vi forholder oss til serieoppstart 2. mai, er det ikke mer enn tiden og veien til å klare det, sier John Harald Log, daglig leder i FKH, til TV 2.

Toppklubbene møter interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball til et møte i dag kl. 15 om den krevende situasjonen. Etter planen skulle regjeringen holdt en pressekonferanse i forkant av møtet, men endringer gjør at det ikke skjer før kl. 18 i kveld.

– Klart vi tenker på det

I Haugesund har man allerede begynt å tenke på alternativer dersom regjeringen ikke gir toppklubbene fritak fra de strenge reglene.

– Da må en tenke på at det er en bedrift som ikke skal spille seg ned til Obos-ligaen neste sesong. Om de ikke gir oss muligheten til å gjøre jobben vår, må vi tenke på bedriften, sier Log.

– Så da blir det aktuelt å reise bort for å trene?

– Klart vi tenker på det. Vi er ikke snøsokker. Men utgangspunktet vårt er at vi håper å få trent under et strengere testregime.

– Har dere sett på mulige alternativer om dere ikke får trene?

– Det orker jeg ikke å kommentere. Vi kan ikke spille oss ned i Obos-ligaen ved ikke å trene.

Ser på muligheten for boble

Leif Øverland er administrerende direktør i NTF. Han er tydelig på at man må finne en snarlig løsning på problemene om man skal klare å avvikle sesongen. I møtet med klubbene og Norges fotballforbundet tirsdag vil man se på ulike scenarioer - ett av dem kan være å samle klubbene i én stor boble.

– Vi må se på hvordan vi kan få til bobler. Er det klokt å ha én felles boble? Er det klokt å ha det i Norge? I utlandet? Er det klokt å reise ut av landet slik andre idretter og Glimt har gjort? Alt dette er fotballens ansvar å finne ut av, sier Øverland.

HÅPER PÅ SNARLIG START: Leif Øverland skal diskutere mulige løsninger med klubbene og NFF tirsdag. Foto: Trond Reidar Teigen

Koronasituasjonen gjør at seriespillet er sårbart. Øverland peker på forrige sesong der et koronautbrudd i Molde ville gjort det nærmes umulig å få fullført sesongen. Med alt som kan oppstå på veien er det derfor viktig å komme i gang i tide.

– Vi har sett på kalenderen. Vi vet at det er nesten umulig å avvikle hele serien uten noe smitte innad i lagene. Vi fikk jo smitte i andre lag i fjor, men ikke i Molde. Hadde vi fått det, hadde vi ikke klart å bli ferdige med serien. Nå er det fire lag som er rammet. Sannsynligheten for at flere lag går videre til spill i Europa er også større i år med Conference League og "snillere motstandere" enn det er i Europaligaen, sier Øverland.

Obos-ligaklubb vurderer reising

På nivå to er det tre lag som er rammet av treningsnekt. Ull/Kisa er klar for å gjøre alt for å få trene, så lenge det er lovlig.

– Vi har sjekket alle muligheter. Får vi indikasjon på grønt lys, er vi klare i morgen, sier daglig leder Andreas Aalbu, før han legger til:

– Utenlandstur er uaktuelt. Det som hadde vært enklest for oss hadde vært å pendle daglig for å trene. Vi vil kjøre privatbiler, møte opp ferdigskiftet og unngå stopp på veien. Hvis ikke dette blir mulig, kan det være at vi sender spillerne ut i ferie. Da sparer vi oss for noen uker i sommer.

Strømmen IL venter på ny informasjon, men er klar på at reising kan bli et alternativ hvis det ikke legges til rette for trening i Viken.

– Vi avventer videre beskjeder og info fra NFF angående hva som skjer. Det er selvsagt et scenario vi må vurdere for å få i gang serien 2. mai dersom vi ikke får trent snart, men foreløpig fortsetter vi med egentrening og gruppetrening i henhold til protokollen.

– Vi ønsker ikke å reise vekk, men dersom det er eneste måten for oss å få utøve arbeidsvirksomheten vår, må det selvsagt vurderes, sier trener Ole Martin Nesselquist.

Fredrikstad vil ikke ta et standpunkt til dette før de har fått avklaringer fra NFF, men sier de vet at det jobbes hardt for å få til en ordning.

Lillestrøm som rykket opp igjen til eliteserien i fjor, venter med å uttale seg til etter møtet med NTF i dag og pressekonferansen med regjeringen i kveld.

Har gitt kvinnelaget ferie

Også i Stabæk, der man har hatt koronasmitte nylig, følger man situasjonen med spenning. De er blant klubbene som er rammet hardt av nedstengningen i Viken med både herre- og kvinnelaget.

– Vi har et damelag i Toppserien som har valgt å ta ut ferie denne uken i påvente av det kanskje åpner mer opp, sier daglig leder Jon Tunvold til TV 2.

– Er det aktuelt å ta lagene med ut av landet for å trene?

– Nei, så langt har det ikke vært det. Men det kan bli aktuelt hvis dette blir langvarig. Dette er snakk om spillere som er nødt til å være i aktivitet og normal trening. Da kan det kanskje være greit om vi får et tilrettelagt opplegg med flere klubber i utlandet. Samtidig må vi jo da i karantene når vi kommer hjem, så det er jo et risikoprosjekt.

Verken Lyn Damer, Kolbotn Kvinner eller Avaldsnes mener det er aktuelt å reise vekk for å få trene. Daglig leder i Avaldsnes, Stian Staveland Nygaard begrunner avgjørelsen.

– Samfunnet er i krise. Nå er det syv kommuner her på Haugalandet som har stengt ned. Vi har folk under 18 år som har vært på intensivbehandling. Næringslivet ligger nærmest brakk, og alle er opptatt av å ta vare på hverandre. Det er helt uaktuelt for oss å gjøre noe annet enn å være med på dugnaden. Vi vil ikke være med på å utnytte noen smutthull som kan finnes, for vi er ikke viktigere enn andre.

– Hva tenker Avaldsnes om klubber som ser på alternative løsninger?

– Det er opp til hver enkelt klubb hva de ønsker å gjøre, men det er uaktuelt at vi tenker i de banene, sier Nygaard.

TV 2 har ikke lyktes i å få en kommentar fra Sarpsborg 08, Strømsgodset, Mjøndalen eller Sandefjord.