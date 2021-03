Tallene som er lagt frem, er skremmende!

Årsrapporten til IMDi for 2020 ble lagt frem tidlig denne måneden.

Tallene er ikke bare skremmende, men også en tankevekker for hvor viktig det er at vi ikke gir oss i kampen mot negativ sosial kontroll!

Tallene for antall innmeldte negativ sosial kontroll-tilfeller har gått betydelig opp fra 2019, og dette kan blant annet ha en sammenheng med pandemien.

I 2020 ble det meldt inn 497 saker rettet mot dette. Til sammenligning ble det meldt inn 316 saker året før.

Store mørketall

Likevel må vi ikke se bort ifra at det er store mørketall i denne rapporten. For mange av oss er det kanskje litt kjedelig og ensomt i disse tider hvor vi skal ha minst mulig sosial kontakt med andre.

Vi snakker ofte om ensomhet og psykiske lidelser koronaen bringer med seg, men noe vi snakker altfor lite om er de unge som blir utsatt for tvang og vold i hjemmet under disse tider.

Det er dessverre slik at for noen blir konsekvensen av corona-livet å bli utsatt for negativ sosial kontroll.

Derfor er det vår oppgave som samfunnsborgere å stå opp for dem som sliter og for dem som blir utsatt for tvang og vold.

De trenger vår stemme – og det er på tide at de som ber om hjelp, faktisk får den!

Trusler og vold

Rapporten viser oss at stadig flere unge blir utsatt for trusler, vold og negativ sosial kontroll.

Det man i tillegg ser er at en god del unge lever i frykt for å bli etterlatt i utlandet. Bare frykten for å bli utsatt for tvang eller vold i seg selv er et klart nok signal om at endring må til.

Frykten for å bli etterlatt i utlandet, dominerer blant årsakene

Ingen i det norske samfunnet skal måtte leve et liv i frykt - og spesielt ikke når denne frykten er for sine nære og kjære.

Det er skremmende å tenke på at dine nærmeste kan være årsaken til psykiske plager, ensomhet og selvmordstanker, men dette er noe rapporten fra IMDi synliggjør.

Fra et medisinsk perspektiv vet vi at vanskelige livsforhold er en av de hyppigste årsakene til depresjon.

Etter som vi er i en spesiell periode, er disse menneskene svært sårbare for å havne i en ond sirkel der depresjonen forsterkes og tilstanden progredierer grunnet både negativ kontroll og sosial isolasjon.

En oppvekst full av slike belastninger og omsorgssvikt er ofte assosiert med angstproblematikk preget blant annet av panikkanfall.

Tvangsgifting

For å unngå slike alvorlige konsekvenser av negativ sosial kontroll er det dermed helt nødvendig å gå et steg videre og faktisk gjøre noe med slike saker.

Det er en vanskelig tid vi er i, men det er en tid som kommer etter denne, hvor samfunnet skal komme tilbake til normalen, og da er det viktigere enn noen gang at vi legger inn innsatsen for å bekjempe den sosiale kontrollen noen unge blir utsatt for.

I Norge er det nulltoleranse for vold, tvang og forskjellsbehandling av døtre og sønner.

Her bruker man ikke sin frihet til å innskrenke en annens frihet, men man setter retten til selvbestemmelse sentralt.

Det er på tide at «vi-kulturen» og tankene om «hva vil folk si» erstattes med «jeg-kulturen» og retten til å være fri. Som nordmenn med minoritetsbakgrunn er det viktig for oss å bli stemmen til de som ikke får ropt ut om hjelp selv.

Ensomme og alene

Til de jentene som skriker om hjelp fra å bli tvangsgiftet, men likevel ikke blir hørt. Og til de guttene som sitter ensomme og alene på rommet, og ikke tør å være åpne om sin legning.

Det er viktig at vi blir stemmen til de som sliter slik at de vet at de ikke er alene. For dette handler om faktiske menneskers liv og retten til å være åpne om den de er.

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er ukulturer som må bekjempes, men ingen endring kan bli gjort med mindre alle bidrar mot slike psykiske og fysiske overgrep.

Vi må sørge for at ingen flere unge blir utsatt for vold i hjemmet. At ingen flere blir utsatt for tvangsekteskap, og at ingen blir fratatt retten til selvbestemmelse.

