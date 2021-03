Ubehagelig opplevelse: – Jeg var redd for om det noen gang kom til å gå over

God kveld Norge intervjuet influenseren dagen etter at episode tre ble spilt inn.

I videointervjuet øverst i saken forklarer hun at hun har det bra på Setnesmoen millitærleir, og at hun aldri har vært i nærheten av å trekke seg. Det har likevel vært noen tøffe dager.

– Jeg hadde et lite sammenbrudd i går. Jeg var helt dehydrert og visste ikke hvem jeg var. Ellers, så går det egentlig ganske bra. Jeg koser meg hittil.

Spøy syv ganger

Myhre forklarer at sammenbruddet skjedde da hun og programleder Morten Hegseth (35) var på lag, og skulle gå fjellturen «Rampestreken» sammen.

I tillegg til militærsekken, måtte de som lag bære 30 kilo opp til utskiktspunktet 537 meter over havet.

– Jeg besvimte ikke, men jeg fikk ikke i meg væske og vi hadde ikke mat. Så jeg spøy grøt til slutt.

GODT TEAM: Myhre fikk hjelp av makkeren Morten Hegseth, som hun snakker varmt om. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Var redd

30-åringen anslår at hun spøy syv ganger under fjellturen.

– Jeg har aldri spydd av utmattelse før. Det er en ny opplevelse, som jeg ikke nødvendigvis kan anbefale, men nå vet jeg i alle fall hvor mye jeg kan gi, og hvor mye jeg har å gå på.

Klippet fra episoden – hvor hun er fullstendig i kjelleren – er i videovinduet øverst i saken.

Moldenseren forklarer at det var en skremmende opplevelse, mye fordi kvalmen ikke ga seg.

– Jeg var redd for om det noen gang kom til å gå over. Det gjør jo det da, det er bare at kroppen reagerer fordi jeg har kjørt den for hardt. I går tror jeg at jeg hadde den tøffeste dagen i mitt liv, men det føles bedre allerede i dag. Så det kan ikke være så farlig.

Den tredje episoden av Kompani Laurtizen sendes lørdag 27. mars på TV 2.