Orlando Bloom om livet som småbarnsfar: – Vi har for lite sex

Skuespilleren Orlando Bloom synes det har blitt mindre sex etter at han og forloveden Katy Perry ble foreldre.

Den britiske skuespilleren Orlando Bloom (44) fortalte til avisen The Guardian i helgen, at han og forloveden, Katy Perry (36), ikke har nok sex for tiden.

Kjendisparet ble foreldre til datteren Daisy Dove Bloom i august i fjor, og etter dette mener Bloom at sexlivet har blitt dårligere.

– Hvor ofte har dere sex?

– Ikke nok, vi har akkurat fått en baby og har for lite sex, fortalte Bloom til The Guardian.

Livs kjærlighet

På spørsmål om hva han tenkte på som sitt livs kjærlighet, nevnte Bloom sin 10 år gamle sønn, Flynn Bloom, som han har med ekskona, Miranda Kerr, og selvfølgelig Katy Perry og datteren Daisy.

Bloom nevnte også hunden Mighty, som forsvant og ble funnet død i juli i fjor. Bloom har siden tatt en tatovering til minne om sin avdøde puddel.

Elsker foreldrerollen

Orlando Bloom og Katy Perry, ble forlovet i februar, 2019. De har tidligere snakket om det å bli foreldre til lille Daisy (syv måneder).

– Det er fantastisk å bli far igjen. Det er mindre bekymringer og stress denne gangen, fortalte han til Sunday Times.

Katy Perry var gjest hos Jimmy Kimmel Live i februar, hvor hun skrøt av Orlando Bloom og hans erfaring som forelder.

– Jeg har en fantastisk forlovede som har gjort dette før, han har en ti år gammel sønn og vet godt hvordan man oppdrar et barn, fortalte hun.