Varsler innstramminger: – Folk kommer til å banne

Tolv kommuner i Norge har fortsatt ikke registrert et eneste smittetilfelle så langt i pandemien. Ordførere ønsker nye innstramminger likevel velkommen.

Kåfjord i Nord-Troms er en av tolv kommuner i landet som fortsatt ikke har hatt koronasmitte.

Flaks og flinke innbyggere er årsaken til det, tror ordfører Bernt Lyngstad.

Mens områder med mye smitte har måttet innføre strenge lokale tiltak, har de litt over 2000 innbyggerne i Kåfjord fulgt de nasjonale.

Tirsdag kveld kan de nasjonale tiltakene bli ytterligere strammet inn. Folkehelseinstituttet sier til TV 2 at folk må være forberedt på det.

LITE SMITTE: Ordfører Bernt Lyngstad takker innbyggerne for at det ikke er smitte i Kåfjord, pluss en dose flaks. Foto: Eirin Helen Lyngstad Roseneng / Kåfjord kommune

Foreløpig er det ukjent hva slags tiltak regjeringen kommer til å innføre.

– Jeg tror folk kommer til å banne godt på nordnorsk dersom det blir innført nye innstramminger, sier ordfører Bernt Lyngstad (Ap) i Kåfjord kommune til TV 2.

Forstår frustrasjon, men ...

Ordføreren sier at han forstår dersom folk blir frustrerte over å bli fratatt enda mer frihet, men sier det skal mye til før han setter seg på bakbeina.

Kommuner uten registrert smitte Troms og Finnmark: Gáivuotna/ Kåfjord Nordland: Røst

Hattfjelldal

Vevelstad Trøndelag:

Namsskogan

Røyrvik

Leka

Rindal Vestland: Modalen Rogaland: Kvitsøy

Utsira Vestfold og Telemark: Nissedal Kilde: Folkehelseinstituttet, tall per 22. mars.

– Folk er trøtte, og jeg begynner å merke litt frustrasjon. Folk vil nok tenke at det er urettferdig dersom det kommer ytterligere innstramminger, sier Lyngstad og fortsetter:

– Jeg skulle gjerne sagt at det jeg deler frustrasjonen og ikke ønsker ytterligere innstramminger, men det er tveegga. Skal vi klare dette, kan ikke kommunegrensene skille oss. Viruset ser ingen grenser, sier Lyngstad.

Hans største bekymring er barn og unge, og sier at kommune har fått tilbakemelding fra foreldre om at ungdommene er tiltaksløse fordi mange av tilbudene er borte.

Smitte i påskeegget?

I likhet med Kåfjord, er det heller ikke registrert smitte i Modalen kommune i Vestland.

Ordfører Kjetil Eikefet (Samlingslista) sier de har gått og ventet på det første tilfellet lenge.

– Til jul var vi sikker på at vi kom til å få smitte. Det sa vi også før vinterferien. Nå begynner folk å tenke: «Søren, dette skal vi greie». Vi er spente på hva som skjer i påsken, sier Eikefet til TV 2.

Ordføreren tror spredt bebyggelse og høy oppslutning om tiltakene blant innbyggerne er blant årsakene til at det ikke har vært smitte i kommunen, som har rundt 380 innbyggere.

Selv om de ikke har hatt egne, strenge tiltak, sier han at folk også der begynner å bli lei.

– Spesielt i kommunen, innen helsesektoren for eksempel, går man hele tiden på vakt og man må oppføre seg som om viruset er her. En innbygger i Modalen blir like lei som en i Bergen, sier Eikefet.

Ordføreren tror ikke at nye tiltak vil føre til store endringer for befolkningen i hans kommune, men sier samtidig at han ikke vet hva som venter oss.

Jo tydeligere, jo bedre

I Vevelstad kommune på Helgeland i Nordland er ordfører Torhild Haugann (Sp) klar på hva hun mener om at det vil bli innført strengere nasjonale tiltak.

I SAMME BÅT: Selv om Torhild Haugann er ordfører i en kommune uten registrert smitte, sier hun at alle nordmenn sitter i samme båt. Foto: Senterpartiet

– Det er nødvendig å innføre strengere tiltak. Vi må stå samlet for å sikre at vi klarer å slå ned viruset og at vi ikke får en oppskalering, sier hun til TV 2.

Fredag denne uka tar mange nordmenn påskeferie. Mange bruker høytiden vanligvis til å treffe familie og venner, men regjeringen har allerede innført strenge begrensninger.

– Vi er bekymret for om vi skulle få et utbrudd som følge av påskeutfarten. Jeg er takknemlig hvis de kommer med tydelige og klare regler og ikke bare oppfordringer, sier ordføreren i den smittefrie kommunen.

– Du har nasjonale, regionale og lokale tiltak. Det kan bli i overkant vanskelig å forholde seg til. Jo mer tydelig, jo bedre er det for fellesskapet, sier Haugann videre.