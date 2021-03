Svensk rapstjerne tiltalt for bortføring av artistkollega

Yasin Abdullahi Mahamoud (23) er under artistnavnet Yasin en av Sveriges mest strømmede artister. I dag ble han tiltalt for medvirkning til bortføring.

Det skriver Aftonbladet.

Svensk politi mener 23-åringen tok initiativet til bortføringen av en annen svensk artist. Offeret skal ha blitt kjørt med bil til en leilighet i Vårberg, en bydel i Stockholm.

I leiligheten ble den fornærmede artisten utsatt for vold og truet med en pistol, mener politiet. Offeret skal ha blitt presset for tre millioner kroner, og tvunget til å gi fra seg en Rolex-klokke.

Saken er del av en omfattende etterforskning hos svensk politi.

Bortføringen og truslene skjedde i april 2020.

30 tiltalte

I tillegg til Yasin er 29 personer tilknyttet et kriminelt nettverk i Stockholm siktet for ulike lovbrudd.

28 av de 30 siktede er i dag fengslet, blant dem Yasin.

Personene i nettverket er siktet for forbrytelser som forberedelser til drap, bomber og alvorlige våpenforbrytelser, skriver Aftonbladet.

Politiet har også beslaglagt en bombe, som de mener skulle plasseres utenfor den fornærmede artistens leilighet i Vårberg.

17. januar kommenterte Yasin saken på sin Instagram-konto.

– Jeg var uskyldig da og jeg er uskyldig nå, skriver rapperen.

Han fortsetter:

– Det er ikke første gangen jeg hører fyrverkeriene ønske det nye året velkommen fra en celle, og det er ikke første gangen jeg feirer fødselsdagen min med knekkebrød og smør, fortsetter Yasin i innlegget på Instagram.

Stort bevismateriale

Den fornærmede er også en kjent artist i Sverige.

I avhør skal han ha forklart at han ved et tilfelle oppdaget at noen hadde plassert en GPS-brikke på bilen hans, ifølge SVT.

SVT skriver også at politiet har hentet ut en mengde logger og meldinger fra den krypterte tjenesten Enrochat.

I 2020 klarte fransk politi å bryte seg inn i denne tjenesten. Det har ført til en mengde pågripelser av kriminelle gjengmedlemmer over hele Europa.

Blant bevisene skal det også være beslaglagt en Rolex-klokke og et gullkjede til en verdi av 600.000 svenske kroner.

Mahamouds forsvarer, Frida Wallin, sier til SVT at hennes klient nekter straffskyld.