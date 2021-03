TV 2s langrennsekspert: Disse kan miste landslagsplassen

– Jeg tror plassen til Finn Hågen Krogh ryker. Og han er ikke den eneste.

Petter S. Skinstad mener det er lenge - for lenge - siden mannen som berget norsk stafettgull under ski-VM i Lahti leverte resultater i toppklasse.

Når det gjelder landslag for kommende sesong mener TV 2s langrennsekspert at det viktig å klare å ha to tanker i hodet samtidig:

– Det ene er OL, dit kan man sende maks åtte utøvere av hvert kjønn. Det gir lite spillerom for landslagsledelsen til å ta ut spesialister på enkeltøvelser, noe allsidige utøvere vil komme godt ut av. Videre er det sånn at det vil være mellom seks og tolv utøvere av hvert kjønn på start i verdenscupen, avhengig av type renn, om det er Tour eller ikke og om rennet er i Norge eller utlandet. I vinter har det vært til sammen ti damer og tolv (2x6) herrer på landslag.

Svendsen ut, Kalvå inn?

Konsekvensen av dette, mener Skinstad, er at det bør bli færre løpere på landslagene.

– Hvis man ikke kan sende mer enn åtte utøvere til OL, og aldri kan sende mer enn ti utøvere til verdenscup i utlandet, klarer jeg ikke å se hvordan det skal være fornuftig - eller bærekraftig - å ha så store landslag. Det betyr at noen må ut. Kvinnelaget kan fortsatt ha ti plasser, forutsatt at Ingvild Flugstad Østberg tilhører laget men trener alene på vei mot en ny sesong. Da er det i så fall plass til Anne Kjersti Kalvå, som presterte godt i VM og stabilt i verdenscupen. Anna Svendsen er vel kanskje utøveren som ligger dårligst an av damene som er på laget nå. Hennes spesialdistanse, klassisk sprint, er ikke på OL-programmet. Hun har svakere enkeltplasseringer enn Anne Kjersti Kalvå både i WC og VM.

Ett gullhåp

På kvinnesiden mener langrennseksperten at Norge har ett gullhåp: Therese Johaug. Hun er den eneste som kan vinne når samtlige løpere er på start og alle er friske og raske.

– I tillegg har vi utøvere som kan være på pallen, og til og med vinne dersom Therese ikke er på start. Da snakker jeg først og fremst om Heidi Weng, men også Maiken Caspersen Falla og Helene Marie Fossesholm har vist at de er seierskandidater på sine toppdager. Ellers viser tvillingene Lotta og Tiril Udnes Weng fin utvikling, selv om det absolutte toppnivået foreløpig mangler. Norsk kvinnelangrenn trenger Ragnhild Haga og Ingvild Flugstad Østberg i toppform for å sette på plass svenskene hver eneste verdenscuphelg, selv om årets sesong har vist at de norske jentene har hevet seg i takt med konkurrentene.

– Han er ikke lett å vrake

– Det norske sprintlaget har hatt en todelt sesong. På den ene siden har Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl levert varene i sprint så til de grader, mens Pål Golberg har vært spesielt god på distanse. Samtidig har Sindre Bjørnestad Skar og Finn Hågen Krogh underprestert, også da de fikk sjansen i World Cup i Ulricehamn. Her må landslagsledelsen vrake noen, og jeg er spent på hva de gjør. Krogh har WC-seire både på sprint og distanse, har VM-medalje på tremil og VM-gull på stafett og teamsprint. Han er ikke lett å vrake, men det er lenge siden vi har sett dette nivået fra den kanten. Mitt tips er derfor at Finn Hågen Krogh ryker. Sindre Bjørnestad Skar får være med inn mot OL takket være langt bedre resultater de siste to årene.

TV 2s langrennsekspert tror ikke det blir plass til sesongens sprintkomet, Sivert Wiig.

– Sivert har lagt bak seg en kjempesesong i klassisk sprint, men var hverken god nok til å være blant de fem som fikk gå i VM og har heller ikke levert toppresultater i skøytesprint. Wiig kan heller ikke brukes på andre distanser, verken i verdenscupen eller i OL, og jeg er redd det blir brukt mot han i et landslagsuttak. Og han er også best i den klassiske stilarten. Det er neppe plass til landets sjette beste klassisksprinter på et landslag neste sesong.

Exit Tønseth?

– På menn allround, som absolutt bør hete menn distanse, da sprintlaget er langt mer allsidig, forsvinner nok Didrik Tønseth. Det gir seg selv med den sesongen han har lagt bak seg. Inn kommer naturlig nok Harald Østberg Amundsen, da VM-medalje betyr landslagsplass. Om de behøver å krympe laget ytterligere, ligger Martin Løwstrøm Nyenget dårligst an. Han har strengt tatt ikke gått seg ut av noe landslag, men han ville heller ikke gått seg inn på landslaget med de prestasjonene han har levert i vinter. Dersom de skal gå for ti+ti utøvere, er dette et naturlig utfall av uttaket som venter. Når det er sagt, finnes det mer enn dobbelt så mange mannlige langrennsløpere i Norge som det er kvinner og langt flere spesialister. Det gjør at landslagsledelsen har mer enn bare kjønnsbalansen å tenke på, så en løsning med én herreløper eller to ekstra kommer ikke som noen overraskelse, sier Petter S. Skinstad.

Lagene klare til 1.mai

- Vi jobber nå med rammene for lagene, selv om OL blir det viktigste til vinteren, og at det er små kvoter der, så har vi også verdenscupen. Vi håper å kunne ende opp med omkring like mange landslagsløpere som inneværende sesong. Om vi klarer det og hvem som blir tatt blir klart om en drøy måned, sier langrennssjef Espen Bjervig til TV 2.