Triana Iglesias slår tilbake mot reisekritikken

Paradise Hotel spilles for tiden inn i Mexico. Det til tross for råd fra UD om å unngå alle unødvendige reiser.

Avgjørelsen om å gjennomføre innspillingen har skapt både skepsis og debatt, og ble i vinter omtalt av blant annet VG og NRK.

Programleder Triana Iglesias og hennes tre måneder gamle datter Uma befinner seg nå i Mexico. Forloveden Mikael Gabriel, som er en kjent rapper i Finland, reiser ned om noen uker for å være sammen med familien sin.

I tillegg har flere riksdekkende medier valgt å reise ned for å intervjue deltakerne. Deriblant Nettavisen, som benytter sjansen til å spille inn en episode av podkasten «Schendis» med Iglesias som gjest. Der får programlederen spørsmål om hva hun synes om reisekritikken.

– Urettferdig

Iglesias opplever kritikken som urettferdig og begrunner:

– Det er så mange andre som produserer ting i utlandet, men Paradise må ta den støyten igjen. Hver gang det er noe, er det alltid andre som også holder på, men det er vi som må ta den kula.

Hun påpeker det hun kaller for et «ekstremt strengt smittevern» som de må forholde seg til mens de er i Mexico.

– Man føler seg tryggere her enn det man gjør når man går og handler på Kiwi hjemme.

Hun tror mange glemmer at innspillingen faktisk er jobben til veldig mange mennesker.

– Jeg er på jobb. Jeg er ikke her og drikker piña coladas.

Hun forteller at turnéen til mannen hennes ble kansellert som følge av korona. Selv har hun vært gravid og derfor ikke jobbet. Hun poengterer at tiden vi lever i nå er usikker.

– Så når det kommer jobb, så må man ta det. Jeg kan ikke si opp jobben min, og jeg har ikke lyst heller. (...). Jeg må betale lånet mitt, jeg må ha mat, og om jeg ikke hadde tatt den jobben, så er det ikke sånn at de ikke hadde dratt og lagd Paradise Hotel. De hadde jo bare funnet en annen programleder.

Programmets ansikt utad

Programlederen i podkasten påpeker at ingen reagerte da ski-VM i Tyskland ble arrangert midt i pandemien. Videre spør hun hvordan det oppleves å være Paradise Hotel sitt ansikt utad når en slik kritikkstorm herjer.

– Det har skjedd så mange ganger nå. Jeg er gallionsfigur. Hver runde Paradise Hotel får tyn, så står jeg og tar mye av det. Men det har man jo valgt, når man har sagt ja til en sånn jobb.

Hun synes imidlertid det er ekstra urettferdig denne gangen.

– Jeg vet at jeg ikke gjør noe som er ille. Jeg ser at det her er innafor. Også er det jobben min. Jeg håper at folk forstår det. For det er jo greit å reise i jobbsammenheng, så lenge man er forsiktig.

Tar smittevern på alvor

Lignende produksjoner, slik som Love Island og Ex on the Beach, har i motsetning til Paradise Hotel gjort noen kraftige omdreininger som følge av pandemien.

Love Island, som egentlig skulle starte innspillingen på Gran Canaria i januar, er utsatt på ubestemt tid. Ex on the Beach, som tidligere har blitt spilt inn på Mauritius og i Brasil, valgte i år å legge produksjonen til Hemsedal.

Pressekontakt i NENT, Thomas Horni, presiserer overfor VG at de tar alle forholdsregler for å sikre en trygg innspilling.

– Smittevern er selvsagt noe vi tar svært alvorlig, og Nent Group sitt risk & security-team har i samråd med produksjonsselskapet utarbeidet en sikkerhetsprotokoll for produksjonen av «Paradise Hotel». Denne dekker hele prosessen fra før avreise til man er inne i huset i Mexico.

Videre forteller han at hotellet er «hermetisk lukket».

– Kun relevant crew og deltagere har tilgang her. Alle som jobber med «Paradise Hotel» blir testet jevnlig av vårt medisinske team som er på plass i Mexico, og kommer til å holde seg i «Paradise-boblen» under hele innspillingen, sier han til avisa.