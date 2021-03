Rekordmange kvinner kjøper aksjer - dette er rådene til nye investorer

Sammenliknet med i fjor har nå hele 22.000 flere kvinner investert i aksjer. Likestillingsgründer Isabelle Ringnes mener det er nødvendig for å lukke kapitalgapet mellom kvinner og menn, og legger til hvor viktig det er for privatøkonomien.

– Menn investerer mye mer enn kvinner gjør. Men det er jo ikke slik at vi blir født med interesser. Vi ligger ikke krybbene våre og drømmer om hedgefond og obligasjoner. Det utvikles over tid, sier Ringnes til TV 2.

Hun tror forskjellene kan skyldes at menn tradisjonelt har blitt mer eksponert for aksjer og inveseringer enn det kvinner har.

Nå oppfordrer hun flere kvinner til å investere i aksjer og fond.

IKKE KJØNNSRELATERT: Ringnes mener kvinner har like muligheter som menn til å investere og tjene penger på aksjer. Foto: Erik Edland / TV 2

Pengene doblet seg

Selv startet Ringnes med å spare i fond for fire år siden.

– Jeg så hvordan pengene utviklet seg over tid og syns det var veldig spennende, sier hun.

Også Karen Elene Thorsen, kanskje bedre kjent som «Fattig student», har fått øynene opp for aksjehandel det siste året. Hun kastet seg på aksje-bølgen i mars i fjor, etter at Norge stengte ned for første gang.

– Jeg var på backpacking på Filippinene da Erna plutselig dukket opp på skjermen og jeg måtte dra hjem. Da hadde jeg litt ekstra penger på reisekontoen.

FATTIG STUDENT: Karen Elene Thorsen startet karrieren sin som fattig student. Nå gir hun spareråd. Foto: Vidar Ruud

Overskuddspengene ble brukt på Thorsens første aksjer.

– De pengene doblet seg jo på noen få måneder, så da ble jeg solgt, sier Thorsen til TV 2.

Karen Elene Thorsen har skrevet flere bøker og snakket mye om sparing. Hun er kanskje mest kjent for Instagram-kontoen sin, fattig.student, der hun tipser om oppskrifter og matretter som utnytter rester og sparer både lommeboka og miljøet.

– Jeg har laget en karriere av hvordan jeg var elendig med penger til å bli flinkere med det. Man ikke trenger å være noen ekspert for å begynne å investere.

Se hele intervjuet øverst i saken.

Blir ikke født med interesser

Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge, står bak Facebook-gruppa Aksjejentene. Gruppen skal være tilgjengelig for kvinner som vil stille spørsmål og dele erfaringer rundt investeringer og aksjehandel.

– Det vi ser er jo at det har vokst enormt, og over 23.000 kvinner har funnet veien til denne gruppen, sier Skaug.

Initiativet skal sørge for at flere kvinner får mer informasjon om aksjer, med formål om å utdanne, inspirere og utfordre kvinner som aksjonærer. Årsaken til det er at det er langt flere menn enn kvinner som investerer.

Råd til nybegynnere

GJØR FORARBEID: Daglig leder i AksjeNorge, Kristin Skaug, har klare råd til nye investorer. Foto: CF Wesenberg / Kolonihaven Studio

Både Ringnes og Skaug oppfordrer flere kvinner til å investere, og kommer med konkrete tips til de som vurderer å begynne med aksjesparing.

Kristin Skaug råder nye investorer til å gjøre grundig forarbeid og undersøke om en aksje har steget eller falt mye, og hvorfor.

– Folk flest eier kun et fåtall med ulike aksjer, og nybegynnere kjøper ofte de som er mest hauset opp. Man bør spre risikoen på ulike selskaper på tvers av sektorer, sier Skaug.

Hun ber nye aksjekjøpere finne ut hva selskapet driver med for å finne ut om de har forutsetninger for å tjene penger i fremtiden, men legger til at det ikke er så vanskelig som mange kanskje tror.

– Man må ikke ha en mastergrad i finans, sier Skaug.

Aksjer over Lotto

Isabelle Ringnes sier man kan gjøre det enkelt i begynnelsen, før man eventuelt avanserer etterhvert.

– Jeg ville begynt med fondssparing gjennom en spareapp. Det er en fin måte å lære raskt, og det er ikke så mye risiko.

Det er heller ikke slik at man må ha et solid utgangspunkt og mye penger for å ta det første steget og begynne å investere, ifølge Karen Elene Thorsen.

– Det lønner seg å begynne uansett for mye eller lite penger du har, og hvor mye eller lite kunnskap du har til markedet.

Mange er redd for risikoen som ligger i å bruke penger på aksjer, men Thoresen avslutter med en klar oppfordring.

– Du får mest sannsynlig ganske mye mer igjen for de aksjene enn for den lottokupongen, sier hun.