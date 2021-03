Abramovitsj hyller Chelseas kvinnelag i sitt første intervju på 15 år: – Kvinnefotballen kan bli like stort som herrefotballen

Chelsea-eier Roman Abramovitsj har holdt seg unna rampelyset etter at han kjøpte London-klubben i 2003. I sitt første intervju på 15 år trekker han frem hvor pragmatiske Chelsea har vært etter at han sikret eierskapet i klubben.

Det var den første juli 2003 at Roman Abramovitsj kjøpte Chelsea. I løpet av kort tid kunne russeren feire flere triumfer. Chelsea thar vunnet Champions League og Premier League fem ganger under Abramovitsj' eierskap.

HYLLER DAMEFOTBALLEN: Roman Abramovitsj. Foto: Ben Stansall

Milliardæren har imidlertid ikke latt seg intervjue særlig ofte. Ved siden av noen korte uttalelser i forbindelse med nyheter sluppet fra klubben, snakker han nå om eierskapet sitt i Chelsea i sitt første intervju med uavhengige medier på 15 år.

– Kvinnefotballen kan bli like stort som herrefotballen

I intervjuet snakker han varmt om Chelseas kvinnelag, der Maren Mjelde har spilt i en årrekke, og Guro Reiten også spiller. Maria Thorisdottir spilte for Chelsea fra 2017 før hun foran årets sesong signerte for Manchester United.

– Kvinnelaget er en viktig del av Chelsea og former hvilken klubb vi er. Jeg kan ikke se noen som helst grunn til å ikke støtte kvinnefotballen og gi dem best mulige forutsetninger for å lykkes, sier Abramovitsj i intervjuet med det amerikanske finansmagasinet Forbes.

54-åringen mener den profesjonelle kvinnefotballen har potensial til å bli like stort som herrefotballen, både i Storbritannia og globalt.

– For meg handler det både om selve prinsippet, men også om at kvinnefotball har et enormt potensial. Om kvinnefotballen fikk de samme rammene og støtte som herrefotballen, vil den helt klart bli like fremgangsrik som herrefotballen markedsmessig, konkluderer han.

– Kunne ha resonnert annerledes

Abramovitsj hevder at han ikke hadde forventet seg så mye oppmerksomhet rundt sin egen person etter at han gikk inn som hovedeier for Chelsea for snart 18 år siden.

Likevel angrer han ikke på at han tok valget.

– I etterkant, spesielt med tanke på oppmerksomheten jeg skulle få i media og at jeg ble en offentlig figur, så skulle jeg ha resonnert annerledes med tanke på det å eie en klubb. Men jeg så at det er en utrolig sport og jeg ville være en del av det på en eller annen måte, sier Abramovitsj til Forbes om avgjørelsen om å kjøpe Chelsea.

Mangemilliardæren har investert gigantiske summer i løpet av sine år som klubbeier, ikke minst på nye stjernespillere.

Russeren forteller at han i begynnelsen av sitt eierskap hadde to klare ambisjoner for klubben: «å skape et verdensklasselag på banen, og samtidig sørge for at klubben spiller en positiv rolle i samfunnet».

– Fotballen er en del av samfunnet, og samfunnet er en del av fotballen. Så det mest naturlige for fotballen, er å være involvert og støtte samfunnet rundt, og være tilstede i samfunnet, fastslår han.

Noe av det Abramovitsj og Chelsea-ledelsen har gjort seg bemerket for, er deres hyppige utskiftninger av managere. José Mourinho har som kjent to opphold bak seg i klubben.

TIDLIGERE CHELSEA-MANAGER: Carlo Ancelotti. Foto: Tom Hevezi

– Vi har vært pragmatiske i våre valg

I tillegg har store trenernavn som Claudio Ranieri, Avram Grant, Luis Felipe Scolari, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti, Andres Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Rafael Benitez, Antonio Conte, Maurizio Sarri og Frank Lampard alle vært innom portene på Stamford Bridge etter at Abramovitsj kjøpte klubben.

For øyeblikket trenes klubben av tidligere PSG-sjef Thomas Tuchel, som erstattet Lampard da klubblegenden fikk sparken tidligere i år.

Abramovitsj sier at Chelsea vil fortsette å være pragmatiske under hans eierskap.

– Jeg synes at vi har vært pragmatiske i våre valg. Og vi er komfortable med å gjøre riktige forandringer på riktige tidspunkt for å opprettholde våre langsiktige ambisjoner. Jeg håper også at folk ser at dette handler om tydeligheten i klubbens langsiktige ambisjoner. De som kommer til klubben må forstå målet både på banen og klubbens rolle i et større perspektiv i samfunnet, sier han.

SAKSØKER FORLAG: Roman Abramovitsj. Foto: Matt Dunham

Saksøker forlag

Samtidig som Abramovitsj har gitt sitt første intervju på 15 år, er det nå klart at russeren saksøker forlaget HarperCollins for det de mener er en rekke falske anklager i en ny bok.

Boken er skrevet av forfatter Caterine Belton og knytter Abramovitsj til Russlands president Vladimir Putin og korrupsjon.

I en pressemelding publisert på Chelseas offisielle nettside, bekrefter Abramovitsj søksmålet.

– I dag tok mitt juridiske team ut søksmål i forbindelse med en bok som er utgitt i England. Boken inneholder en rekke falske og ærekrenkende påstander om meg, inkludert om kjøpet mitt av Chelsea og aktivitetene til klubben, heter det blant annet i uttalelsen fra mangemillardæren.